Un nuevo videojuego está causando furor en las redes sociales como X y TikTok. No, no se trata de un espectáculo bélico como el recientemente anunciado “Call of Duty: Black Ops 6″ o un sangriento juego de ninjas y samurais como el anticipado “Assassin’s Creed Shadow”, sino de un simple videojuego móvil sobre un conejo y su apacible vida en el campo.

“Tsuki’s Odyssey” o “La odisea de Tsuki” fue lanzado en 2021 por HyperBeard y gira en torno a la vida del personaje titular y su vida en la Aldea Hongo. El título si tiene una diferencia a otros de su tipo en el hecho de que el jugador tiene control limitado sobre Tsuki y toma más el rol de un observador de su día a día y sus interacciones con los demás habitantes del pueblo. O, como los mismos desarrolladores indican, “es importante notar que Tsuki no es tu mascota, sino un espíritu libre que se mueve e interactúa con el mundo según su preferencia. Pero si chequeas frecuentemente, podrías lograr ver un suceso nuevo e interesante en el pueblo”.

Esto no significa que no hay cosas que hacer en el juego, y puedes ayudar a Tsuki a hacer actividades como cultivar sus zanahorias - las cuales también sirven como dinero -, pescar e incluso decorar su casa comprando una gran variedad de muebles y otros implementos del hogar.

Quizás no debería sorprendernos la popularidad de “Tsuki’s Odyssey”, tomando en cuenta la extrema popularidad de juegos como “Harvest Moon”, “Animal Crossing” y, más recientemente, “Stardew Valley”, los cuales suelen ofrecernos fantasías bucólicas que nos apartan del estrés citadino moderno. Estos juegos destacan por sus ritmos pausados y presiones, que te invitan a simplemente relajarte y disfrutar una ventana a un mundo sin obligaciones.

“Tsuki’s Odyssey” está disponible gratuitamente en plataforma Android y iOS.