Tutorial | ¿Cómo transmitir en vivo partidas de videojuegos en redes sociales?

El fenómeno de las transmisiones en Internet continúa su expansión a nivel mundial. Hace años se habló de los youtubers, personas que se graban hablando de diversos temas en Youtube, la plataforma de alojamiento de videos más grande del planeta.

Ahora, en los videojuegos, gracias a la gran popularidad de títulos en línea como Fortnite, ha aumentado la cantidad de jugadores que transmiten sus partidas frente a una cámara, algunos con fines de entretenimiento otros con intereses económicos. A estas personas se les conoce como streamer.

Si bien los streamer pueden usar Facebook o YouTube, en los últimos años han optado más por Twitch, una plataforma de Amazon que ofrece un servicio de streaming de video en vivo.

El streamer transmite en vivo sus partidas para el público.

Para transmitir en vivo un videojuego de manera profesional existen diversas maneras. A continuación, todo lo que tienes que saber de acuerdo a la plataforma que estés usando:

►Desde PS4, Nintendo Switch y Xbox

Play Station 4 y Xbox One tienen en sus sistemas la opción para transmitir en vivo. Sin embargo, el usuario no aparece en los videos en tiempo real ni tiene la opción de agregar más contenido en la pantalla.

Nintendo Switch, por su parte, no cuenta una herramienta propia para transmisiones en vivo, por lo que requiere de una capturadora de video para gameplays.

Las capturadoras de video son equipos que permiten la grabación o transmisión de todo lo que reproduzca una consola de videojuegos.

Sirven como puente entre la consola, el monitor y la computadora. Los dispositivos mencionados se deben conectar entre sí a través de los cables HDMI de las capturadora para realizar la transmisión.

La capturadora debe ser un puente entre la consola y la PC.

Las capturadoras brindan la capacidad de agregar más fuentes externas a nuestra transmisión. Estas pueden ser: micrófonos, cámaras, fotos, videos, textos, banners para publicidad o donación, entre otros. Además, nos dan la opción de escoger en qué lado de la pantalla aparece nuestra imagen.

Interfaz del programa RECentral.

Conforme ha pasado el tiempo, las capturadoras han evolucionado. Ahora existen equipos que pueden grabar videos en 4K a 30 cuadros por segundo o a 1080p a 120 cuadros por segundos. El precio de uno de estos equipos supera los 800 soles.



La calidad de la transmisión dependerá del monitor que se posea, de la capacidad de la computadora o laptop y la banda ancha de Internet (con más de 4 megas de subida se podrá "streamear" sin problemas). Mientras más calidad se desee de la transmisión o grabación, mejor equipado debe estar la computadora.



Un buena configuración de video será la resolución de 1920x1080 con 20 Mbps de velocidad de bits y 60 cuadros por segundo. No obstante, si la computadora no es capaz de transmitir a esa capacidad, baja la resolución y cantidad de cuadros por segundo, ya que eso aumenta la carga del Unidad Central de Procesamiento (CPU) del ordenador.



Los software de algunas capturadoras de video permiten la transmisión simultánea en redes sociales de nuestra partida. De esta forma, se podrá aparecer en varias páginas a la vez.



Antes de empezar la transmisión, tendremos que crear o asociar nuestras cuentas de Twitch, Youtube o Facebook al programa. Si no posees una cuenta, el proceso es gratuito e intuitivo.

►Desde el celular

Respecto a los celulares, Twitch tiene una aplicación propia que te permite transmitir en vivo todo lo que grabe la cámara, más no la pantalla si se está jugando. Sin embargo, en Android existen aplicaciones de terceros que hacen posible la transmisión en vivo de videojuegos.



Youtube, por otro lado, posee una aplicación conocida como YouTube Gaming que te permite la transmisión en vivo de lo que estés jugando desde celular. Solo requiere una cuenta y acceso a Internet. Esta app está disponible para Android y iOS.

►Desde PC o laptop

Hay diversas opciones en Internet como el programa gratuito Open Broadcaster Software (OBS) Studio o XSplit Gamecaster. Estas herramientas te permitirán publicar en vivo tus partidas de videojuegos en páginas como Youtube, Facebook o Twitch. Asimismo, desde el software instalado en la PC se podrá controlar el uso de cámaras, micrófonos o agregar textos, entre otros.

DATO

Según el Influencer Marketing Hub, Twitch es la plataforma de transmisión de videojuegos más usada en el mundo, con más de 15 millones de usuarios activos diariamente.



