Las series y películas basadas en videojuegos continúan siendo un éxito este año. Tras la adaptación de The Last of Us y su gran popularidad, PlayStation Productions pronto estrenará su próxima apuesta: Twisted Metal. Por motivo de su lanzamiento, la serie ha revelado un nuevo tráiler extendido.

Twisted Metal, saga de videojuegos de conducción y acción, recibirá una adaptación live-action gracias a PlayStation Studios. La serie ha estrenado un nuevo tráiler mostrando más detalles de la trama y sus personajes.

La historia se desarrolla en un mundo post apocalíptico en el que las ciudades han construido muros enormes para protegerse de criminales. Por ende, para movilizarse entre sitios, los autos en carretera están revestidos en armamento.

El protagonista (interpretado por Anthony Mackie) es “un forastero hablador” que hará una entrega especial entre ciudades a cambio de la oportunidad de una vida mejor.

Algunos de los personajes que reconocerán los fans del juego en la serie son el villano Sweet Tooth (Samoa Joe con la voz de Will Arnett), quien aparece en el tráiler. También conoceremos a Sheriff (Thomas Hayden Church) y a la jefa de una de estas ciudades (Neve Campbell).

Twisted Metal se transmitirá a través de Peacock el 27 de julio en Estados Unidos. Aún no se sabe qué servicio de streaming traería la serie a regiones de Latinoamérica.

Aquí puedes ver el tráiler.