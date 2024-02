Ubisoft sigue actualizando su cartera de productos y uno de los servicios que ha cambiado fue Ubisoft+. Ahora, los gamers, mediante un pago mensual, podrán acceder a títulos desde su lanzamiento, probar videojuegos con anticipación, recibir recompensas mensuales, entre otros beneficios.

Para llegar a este renovado Ubisoft+, la compañía francesa combinó dos servicios que tenía previamente: Ubisoft+ Multi-Access y PC Access. Ambos han unido para dar a Ubisoft+ Premium, la opción con mayores beneficios que repasamos líneas abajo.

Ubisoft presentó sus nuevos planes de suscripción. / Ubisoft

Luego tenemos a Ubisoft+ Classic, un servicio más barato que el hermano mayor Premium. Este nos permite acceder a un catálogo de juegos preestablecido, mientras que no recibimos los juegos de lanzamiento día uno.

Ahora bien, El Comercio accedió a Ubisoft+ Premium y luego de dos semanas de prueba te contamos tres detalles que debes tomar en cuenta antes de adquirir la suscripción en cualquiera de sus dos modalidades.

Interfaz

Para ingresar y sacar partido al máximo de Ubisoft+ Premium debemos hacerlo desde la aplicación para escritorio Ubisoft Connect. A través de esta podemos navegar por el servicio Ubisoft+, el que se ubica en el apartado Store.

En su pestaña inicial, Ubisoft nos recuerda las ventajas principales de la suscripción Ubisoft+ Premium: descuentos en monedas virtuales de los juegos (hasta 10%), recompensas mensuales de elementos cosméticos y, claro, un catálogo de videojuegos a los que podemos acceder.

Los títulos más próximos de Ubisoft se añadirán a la cartera de Ubisoft+ Premium. / Ubisoft

La interfaz estándar puede mejorarse, ya que se siente lenta y de difícil acceso. Por otro lado, si seleccionamos la versión ‘Beta’ la situación cambia. Aquí sí se puede navegar sin problemas entre todo el catálogo de juegos de Ubisoft+ Premium mediante la pestaña Biblioteca.

Te sugerimos activar usar Ubisoft Connect en modo Beta.

Ubisoft+ es la suscripción mensual de la compañía francesa y la modalidad Premium te permite acceder a videojuegos desde su lanzamiento. / Ubisoft

Catálogo

Ahora llegamos a uno de los puntos más importantes de todo servicio de suscripción mensual de videojuegos: la biblioteca de títulos disponibles. La propuesta Ubisoft+ Premium pasa la prueba con sus 146 juegos (cifra que cambiará en el futuro cuando se lancen nuevos videojuegos, como Skull and Bones, por ejemplo).

En términos concretos, en Ubisoft+ Premium encontramos las franquicias más potentes y otras joyas ocultas de la marca francesa. Así tenemos los juegos Assassin’s Creed, Far Cry, Rayman, Prince of Persia, Watch Dogs, Anno, Ghost Recon y más (incluso los más recientes Assassin’s Creed Mirage de 2023 o Prince of Persia: The Lost Crown de 2024).

Ubisoft+ Premium cuenta con más de 140 juegos, entre los que encontramos títulos de sagas como Far Cry, Assassin's Creed, Rabbids o Watch Dogs. / Ubisoft

Sí, hay un gran grupo de nombres con los que podemos pasar horas y horas de gameplay. Lo mejor es que ocurre lo mismo que Xbox Game Pass: hay videojuegos que llegan al servicio el mismo día en el que se lanzan a nivel global. Con ello, basta pagar la suscripción en lugar de adquirir un solo título.

Un detalle importante que no se debe pasar es que los suscritos a Ubisoft+ Premium pueden disponer de los juegos desde PC, consolas Xbox y también de Amazon Luna.

Países disponibles

Ubisoft+ Premium y su hermano menor Ubisoft+ Classic están disponibles en Perú, México y Brasil a través de una alianza entre ABYA y Ubisoft. Mediante esta colaboración, los interesados en probar cualquiera de los modelos podrán hacerlo mediante un pago mensual.

Cabe resaltar que de manera oficial, la web de Ubisoft+ Premium solo menciona a México y Brasil como los únicos países con soporte para los servicios en América Latina (acá la lista completa). Sin embargo, mediante ABYA ya podemos conseguir la suscripción Ubisoft+.

Skull and Bones es uno de los juegos más esperados de la compañía. (Foto: Ubisoft)

Precio

A través de ABYA encontramos que Ubisoft+ Premium tiene un precio mensual de S/.69,99, mientras que Ubisoft+ Classic se mantiene en los S/.29,99.

Por lo que ofrece Ubisoft+ Premium, nos parece una opción interesante en el caso de que no conozcamos la obra de Ubisoft o tengamos pendientes múltiples títulos de la compañía. La modalidad de Ubisoft+ Premium tiene un precio que nos resulta un tanto elevado, pero que se justifica por la cantidad de juegos disponibles y la novedad de poder acceder a ellos desde su estreno global.

Entre los juegos más populares tenemos a Assassin’s Creed Valhalla y Mirage, el reciente Prince of Persia: The Lost Crown, Far Cry 6, Avatar: Frontiers of Pandora y también llega el esperado Skull and Bones.

Las recompensas mensuales no gozan precisamente de un gran atractivo. Esperamos que Ubisoft las mejore para los siguientes meses.