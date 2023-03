Ubisoft se une a Nintendo y Xbox: la compañía tampoco hará acto de presencia en el E3 2023. Pese a que inicialmente había afirmado que estaría en el Centro de Convenciones de Los Angeles, ahora ha señalado que realizará su propio evento para presentar las novedades de sus videojuegos.

“Si bien inicialmente teníamos la intención de tener una presencia oficial en el E3, tomamos la decisión posterior de movernos en una dirección diferente y realizaremos un evento Ubisoft Forward Live el 12 de junio en Los Angeles. Esperamos poder compartir más detalles con nuestros jugadores muy pronto”, aseguró un vocero a VCG.

Sin embargo, Ubisoft no minimizó la importancia del E3, pese a que no tendrá ninguna de las empresas grandes de videojuegos en su evento. “E3 ha fomentado momentos inolvidables en la industria a lo largo de los años”, agregó.

Tanto Nintendo como Xbox confirmaron anteriormente que no participarán en el E3 y que realizarán sus propios eventos en fechas cercanas. Se espera un Nintendo Direct para junio y el Xbox Games Showcase el 11 del mismo mes. Este último podría transmitirse en el E3 Digital, pero la compañía no estará en el piso de exhibición.

Por su parte, Sony ha sido el único que aún no confirma que no estará en el E3 de este año, pese a que todos los rumores y filtraciones aseguran que tampoco hará acto de presencia. Por su parte, se espera un State of Play para la misma fecha.

La ESA había indicado que el E3 sería un éxito pese a la ausencia las tres compañías, sin contar el abandono de Ubisoft. El evento de este, el cual se desarrollará desde el 13 hasta el 16 de junio, podría quedarse sin grandes novedades.