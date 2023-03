¿Quién no ha visto o jugado algún videojuego de guerra en los últimos años? Así como en las películas, la industria del gaming cuenta con una gran cantidad de títulos del género bélico. Tenemos sagas como Call of Duty, Battlefield, Medal of Honor, por ejemplo. Estos en su mayoría se enfocan en la acción y las batallas, y dejan de lado la tragedia humana que significa la guerra. Sin embargo, el juego This War of Mine cambió ese paradigma.

Lanzado en 2014, This War of Mine nos pone en los pies de un grupo de civiles que busca sobrevivir en una ciudad asolada por la guerra. Así, habrá que encontrar comida y medicina -las cuales escasean- mientras evitamos a los francotiradores y civiles hostiles repartidos por toda la ciudad.

Como no podía faltar, habrá que tomar duras decisiones para asegurar nuestra subsistencia en una ciudad en condiciones terribles. Claro, todo esto sin perder nuestra humanidad.

This War of Mine está disponible en PC vía Steam. / 11 Bit Studio

En This War of Mine no vamos a encontrar acción desenfrenada como en los Call of Duty de turno, sino que tendremos que asegurar nuestra seguridad y vida buscando alimento y medicinas. De acuerdo al portal Metacritic, tiene 83/100 y fue considerado como uno de los mejores títulos de 2014.

Hasta el próximo 16 de marzo , el videojuego cuenta con una promoción de 80% en su versión Final Cut para PC (vía Steam) costando S/. 8.60:

La edición completa que trae consigo contenido jugable extra también está en oferta con un 85% y un precio temporal de S/. 10.50.

Con el pasar de los años, el estudio creador del juego -11 Bit Studios- ha añadido contenido post lanzamiento (expansiones y DLC) para expandir la experiencia de juego con nuevas historias (principales y secundarias).