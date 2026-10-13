Los monstruos en "Valor Mortis" parecen sacados de "Resident Evil".
Los monstruos en "Valor Mortis" parecen sacados de "Resident Evil".
/ One More Level
Por Juan Luis Del Campo

Valor Mortis” es una interesante propuesta. Un intento de revitalizar el popular, pero ya manoseado, género de los ‘soulslike’ utilizando un cambio de perspectiva de la habitual tercera a primera persona, una arriesgada apuesta, puesto que pone en primer plano no solo las posibles virtudes del combate, sino también sus defectos. Afortunadamente, en este caso, hay mucho más de lo primero que de los segundo, con el videojuego proporcionando acción visceral y frenética que logra distinguirlo lo suficiente de otros títulos en su género, al punto que no me sorprendería que otros desarrolladores copien la fórmula hasta crear su propio subgénero.

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RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.