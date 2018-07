Fortnite | En qué celulares Android correrá  el popular videojuego

En los últimos meses "Fortnite" ha logrado posicionarse como uno de los títulos más populares en la industria de los videojuegos y por diversos motivos. Una situación que también ha sido potenciada por su capacidad de multiplataforma que hasta ahora deja fuera a los usuarios de dispositivos móviles que operen con Android, algo que estaría a punto de cambiar.

De acuerdo a las últimas informaciones que han llegado desde Epic Games, la firma detrás del videojuego, el sistema operativo de Google podría estar recibiendo "Fortnite" de manera exclusiva para el Galaxy Note 9 de Samsung -con su lanzamiento el próximo 9 de agosto y llegada a los principales mercados los últimos días del mes- durante 30 días, lo que pondría al resto de la comunidad listos para jugarlo desde los último días de septiembre.

Sin embargo, fuentes internas de la empresa han detallado que no todos los dispositivos tendrán las condiciones para disfrutar de este popular título. Entre los que se quedan fuera, destaca la primera versión de teléfonos Google Pixel y el último lanzamiento de Huawei, el P20. No obstante, es probable que Epic Games incluya nuevos dispositivos, ya que constantemente están probando nuevas herramientas y funciones.

En cambio, si tienes uno de estos dispositivos, es muy probable que, cuando llegue el momento, puedas instalar "Fortnite" en tu teléfono y disfrutar de este popular videojuego.

De Google, las dos versiones del Pixel 2; para los usuarios de Huawei, el juego estará disponible para el Mate 10, Mate 10 Lite y Mate 10 Pro, P10, P10 Lite y P10 Plus, Mate 9 y Mate 9 Pro, P9, P9 Lite y P8 Lite; para aquellos que tengan un dispositivo de LG, el juego sólo estaría disponible para el G6, V30 y V30 Plus; mientras que en Motorola sólo el Moto G5, G5 Plus, G5S y Z2 Play entran en la lista.

Por su parte, Samsung es la compañía con más dispositivos compatibles -entre los que estaría el próximo Note 9- con sus versiones A5 y A7, de la línea J estaría J7 Prime y J7 Pro, además de su línea Galaxy desde el S7 al S9, presentado a comienzos de este año.

Para Sony, la lista incluye el XA1 en todas sus versiones y el XZ, XZs y XZ1, además del tope de línea de Nokia, el Nokia 6.

--- No se descargará desde la Play Store ---

Según la web xda-developers, al analizar el código fuente de la página oficial de Epic Games descubrieron que para descargar el juego habrá que descargar un achivo ".apk".



Esto quiere decir que en equipos Android, Fortnita no podrá descargarse desde la Play Store, sino que tendrá que hacerse desde un sitio externo.

Con información de El Mercurio-GDA