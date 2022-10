Among Us ahora se podrá jugar con una versión que utiliza la realidad virtual. El popular videojuego que nos acompañó durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 lanzará el 10 de noviembre está nueva manera de disfrutar una partida para encontrar al impostor.

“¡Prepárense para las reuniones de emergencia, compañeros de tripulación! Among Us VR se lanza el 10 de noviembre de 2022 en Meta Quest, Rift y Steam. Puedes dirigirte a la tienda Meta Quest para reservar el juego y desbloquear el bono del sombrero Mini Tripulante”, señala Innersloth, compañía que publicó el videojuego.

Esta nueva versión de Among Us tendrá las mismas características que el videojuego original. Es decir, tendrá los mismos mapas, roles y sistemas de juego. Sin embargo, la forma en que el usuario percibirá las partidas será en primera persona y tercera dimensión, pues se apoyará en la realidad virtual. Además, no perderá su clásico diseño simple que cautivó a todo el mundo.

Pese a ello, sí habrá algunas adiciones. Por ejemplo, habrá un sistema de voz dentro del juego, el cual será por proximidad. Además, habrá algunos minijuegos exclusivos para esta versión, pues se aprovechará la tercera dimensión del título. Finalmente, se podrá disfrutar sin importar la plataforma que tengan las otras personas, por lo que alguien que utiliza Meta Quest podrá ser emparejado con alguien que acceda desde Play Station VR.

¿En qué plataformas se podrá jugar Among Us VR y cuánto costará?

El videojuego se podrá disfrutar en Meta Quest, Play Station VR y las plataformas que son compatibles con Steam: HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index y Windows Mixed Reality. El título estará disponible en 9 idiomas, incluyendo español, y ya se puede preordenar desde Steam o Meta Quest. El costo de Among Us VR es de US$9,99.