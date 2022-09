Con el lanzamiento de World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, Blizzard Entertainment ha remasterizado el icónico tráiler de la expansión que salió en 2007. Esta actualización ha visto una mejora de los gráficos y ahora se puede disfrutar hasta en 4K.

“El Rey Exánime, Arthas Menethil, se sienta en la siniestra Ciudadela de Corona de Hielo conspirando para reclamar el mundo como propio, un plan que amenaza toda la vida en Azeroth. Los héroes de la Alianza y la Horda deben enfrentarse al ser malévolo que se atreve a declararse el único y verdadero rey de Azeroth... y busca eliminar toda vida del mundo”, indica la página oficial de World of Warcraft.

Si bien el tráiler original no ha envejecido mal hasta el momento, la mejora de gráficos es evidente. Los detalles en las texturas y el ambiente son visibles a simple vista. Un claro ejemplo es la mejora en el movimiento y color de la nieve, la cual ha pasado a ser más realista.

Asimismo, la armadura del Rey Exánime muestra mejor cada detalle de las placas, calaveras y mallas que lleva. Su espada, Frostmourne, también ha mejorado, pues el brillo y la luminosidad azul que emana ahora se ven más vistosos que antes.

¿Cuándo se lanzará World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic?

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic está disponible para jugar desde ya, pues su lanzamiento estaba programado para este lunes 26 de setiembre a las 5:00 p.m. (hora peruana). Para poder revivir esta expansión, los usuarios solo deben tener suscripción al juego en su versión retail, es decir, la más actual, la cual es Shadowlands.