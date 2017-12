Estamos a un paso de cerrar el año 2017 y muchos videojuegos compiten por coronarse como los mejores del año.

Esta situación no es ajena a los celulares (móviles o smartphones) ni a las tablets, dispositivos dónde los videojuegos se han ganado su espacio y compiten a la par en la industria del entretenimiento.

En la siguiente lista -que también puedes revisar en la galería de la parte superior- te decimos cuáles han sido para nosotros los 10 mejores videojuegos para smartphone, ya sea que utilices el sistema Android o iOS.

► Puesto 10: Into the Dead 2



El videojuego de PIKPOK aprovecha todos sus recursos gráficos y sonoros para sumergirte en un runner de terror en el que tienes que abrirte paso a disparos entre innumerables zombis. A diferencia de su predecesor que carecía de historia, esta entrega narra las dificultades de James, un hombre que intenta reunirse con su padre, hermana e hija en medio del apocalipsis.



Into the Dead 2 sigue el formato que tanto éxito le consiguió su primera parte. Además, añade un sistema de desafíos diarios para mantener el interés de los más veteranos y apuesta por un sistema de comunidad. Se le puede achacar un ligero perfilamiento al ‘pay to win’ (pagar para ganar) ya que cada tanto te ofrece una ‘arma mejorada’ por dinero, pero esperemos que no siga insistiendo en tan criticada práctica.



A nivel de mecánicas y control, este título mantiene un calco perfecto de su predecesor, algo cuestionable al perder la oportunidad de experimentar o refinar este apartado en su segunda parte, pero ‘si no está roto, no lo arregles’. En una visión general, recomendado.



► Puesto 9: South Park: Phone Destroyer



Una nueva aventura, o desventura, de los personajes de la conocida serie creada por Trey Parker y Matt Stone. En este título encarnas al 'chico nuevo' de la ciudad que se reúne a jugar y dirigir 'indios y vaqueros' al estilo cómico de South Park.



South Park: Phone Destroyer marca los primeros pasos de un interesante planteamiento para revitalizar el género del rol. Adaptando las mecánicas del popular Clash Royale a su favor, apostando por un multijugador (que aún está en pañales y en espera de una optimización) y añadiendo la dosis de humor característico de la serie, este nuevo título se gana este puesto y su respectiva recomendación.



► Puesto 8: LONEWOLF (17+)



Intriga y misterio. El juego te pone en el papel de un implacable asesino a sueldo que busca venganza en medio de una conspiración y un grupo revolucionario.



Este juego de tiros/francotirador parece al inicio no proponer nada extraordinario, pero mientras que avanza junto a su historia, plantea al jugador muy buenos retos en cada misión. Simple, fácil de aprender, divertido y un con un ligero estilo de cómic 'noir' que le sienta bastante bien. Te entregan balas y objetivos, todo lo que puedes requerir de un juego shooter.



► Puesto 7: Stranger Things: The Game



La popular serie de Netflix en un cartucho de 8 bits. Revive la conocida historia dando vida a todos los personajes principales en un videojuego que simula los gráficos de los 80'.



No hay mucho que decir de esta entrega. Es la historia de la serie, pero en videojuego. Con sus gráficos y sonidos, busca apelar a la añoranza (como también lo hizo la serie) para atrapar a los usuarios, propósito que consigue fácilmente. Si te gustaría pasearte por Hawkins de una manera distinta, este juego es para ti.



► Puesto 6: Loner



Loner, una experiencia distinta y única a su modo. No hay peleas, ni explosiones, ni complejas historias que desentrañar. Solo controla un aeroplano en medio del infinito. Ponte los audífonos y disfruta un concepto distinto de relax.



Este título brilla y llama la atención por su carácter contemplativo. No es el primero que intenta dar una experiencia como esta, y de seguro no es el mejor, pero sí el más atractivo para smartphones de este año. Si piensas que los videojuegos son disparos, explosiones, zombis y peleas, Loner será una grata sorpresa si le das la oportunidad. Por su intención minimalista y sus objetivos tan diferentes en lo que respecta al entretenimiento, se posiciona merecidamente en este puesto.



► Puesto 5: Sunless Sea



Perder la cordura. Comer a tu tripulación. Morir. Nada más cierto en este videojuego que llega de PC a smartphones. Este difícil título te da el mando de un barco que tiene que recorrer una aventura plagada de misterios en un océano maldito plagado de criaturas lovecraftianas.



Este ‘roguelike’ (aventura basada en la exploración de mazmorras) conquistó las sobremesas y ahora busca consolidarse en smartphones. Cumple en todos los sentidos: dificultad creciente, supervivencia pura y dura, una atmósfera atrayente y una interesante historia llena de misterios. Conseguir este videojuego cuesta, pero vale cada centavo.



► 4. Fire Emblem Heroes

​

Nuevas y simplificadas mecánicas diseñadas para disfrutar este título clásico del género en smartphones, sin perder ni un ápice de 'epicidad' que caracteriza a la franquicia Fire Emblem.



¿Es fácil adaptar videojuegos exitosos de otras plataformas a smartphones? No. Fire Emblem Heroes es la prueba de fuego que tenía Nintendo por adaptar un videojuego de rol tan potente como son las entregas de esta franquicia. ¿Logra conseguirlo? Con creces. Las partidas tienen el grado de dificultad correcto y el factor táctico por parte del usuario siempre es requerido. Un Fire Emblem digno de resaltar.



► 3. Beholder



Sé parte de un universo orwelliano y conviértete en el vigilante y omnipresente Gran Hermano. Espía a tus vecinos y busca pruebas para incriminarlos, o descubre la manera de salvarlos. Tú decides si apoyar al gobierno autoritario o burlar el sistema.



Beholder es otro gran título adaptado de PC a smartphones. El videojuego te sitúa en un país distópico donde el gobierno autoritario de turno abusa de su poder y mantiene todo bajo control con la explotación de sus ciudadanos y la corrupción de sus funcionarios. Este régimen te contrata/obliga a ser su espía para apoyar a este sistema. La fuerte propuesta de este título es la toma de decisiones y cómo cambia la historia tras los desenlaces de estas. Hay un tema moral constante en cada sub trama que desarrolla y la tensión es perenne, a tal punto que te hace replantear tu actuar en cada situación. En esta historia, nada es blanco o negro. Recomendado.



► 2. Tap Souls



Heredero espiritual de los Souls en smartphone. Lucha con una gran variedad de enemigos, consigue aliados y mejora tus estadísticas en este juego de rol. Adictivo como ninguno y con actualizaciones y referencias continuas que mantienen la expectativa de quien se considere seguidor de la saga de From Software.



No es novedad que los títulos de From Software, sobre todo en los que estaba involucrado Hidetaka Miyazaki, causen una gran sensación entre los amantes de los videojuegos. Tap Souls es una carta de amor a Dark Souls. Este videojuego está repleto de referencias a la trilogía de consolas y PC e intenta respetar y adaptar su fórmula. ¿Lo consigue? Cada uno sacará sus conclusiones, pero lo que es innegable es que este juego para smartphones es atractivo y adictivo, sobre todo porque realmente se nota que TaleSoft Studio está muy comprometido a refinar su fórmula adaptada en cada actualización.



► 1. Monument Valley 2



Secuela del popular y premiado juego de ustwo games. Una aventura repleta de puzzles y con un apartado gráfico bello, capaz de aislarte en esta fantasía inolvidable y llena de color.



Esta entrega se conoce a sí misma y tiene claro sus objetivos, convirtiéndola en un título sin pretensiones y cautivante a la vez. La historia del viaje de una madre y su hija se vuelve una fantasía muy especial por la calidez en el buen diseño de los escenarios y puzzles que tendremos que superar. Todos estos detalles logran una sinergia que da como resultado que este videojuego para smartphone se posicione en el primer lugar.



Síguenos en Twitter: