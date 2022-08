El creador de ‘Breaking Bad’, Vince Gilligan, asegura que quiso crear un videojuego basado en el universo de la aclamada serie de televisión, muy similar a Grand Theft Auto (GTA). Pese a que hubo intentos de hacerlo, el escritor y productor indica que no existen muchas esperanzas de que alguno salga a la luz.

“No soy un gran jugador de videojuegos, pero ¿cómo es posible que no alguien no conozca Grand Theft Auto? Recuerdo haberles dicho a los muchachos, [que están] dirigiendo parte de Apple ahora… que dijeron que sí originalmente a Breaking Bad: ‘¿Quién es el dueño de Grand Theft Auto? ¿No se podría hacer una expansión o algo de Breaking Bad?’. ¡Todavía tiene sentido para mí!”, asegura Gilligan, en el podcast ‘Inside The Gilliverse’, el cual está enfocado en el universo de la serie.

El también creador de ‘Better Call Saul’ afirma que incluso se intentó concretar un título. “Ha habido bastantes intentos de [hacer] videojuegos. Y algunos de ellos en cierto modo llegaron al mercado. Intentamos hacer una experiencia de realidad virtual con los auriculares Sony PlayStation VR. Hicimos un juego para móviles que duró poco tiempo”, añade.

Asimismo, Gilligan explica que no es tan fácil crear un juego de cualquier franquicia. “Hacer un videojuego es muy difícil, por lo poco que aprendí a través de este proceso. Literalmente lleva años y años y millones de dólares, especialmente cuando intentas abrir nuevos caminos con la realidad virtual y todo eso. Nunca llegó a buen término. Es una pena”, agrega.

En la entrevista, el escritor también comenta que, en caso haya un videojuego sobre el universo que ha creado, tendría que estar al mismo nivel de la serie. Incluso bromeó sobre el juego de E.T. para Atari 2600, el cual es considerado como uno de los peores, pues asegura que sus personajes y su mundo deben ser “geniales” para que funcionen como en la pantalla chica.

Por estos motivos, pese que a Gilligan intentó antes crear uno, es poco probable que salga a la luz un título ambientado en el universo de ‘Breaking Bad’ o incluso de su spin-off, ‘Better Call Saul’. El mismo creador señala que no tiene pensando visitar en el corto plazo la franquicia.