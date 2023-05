Todo amante de los videojuegos de seguro ha escuchado sobre el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el título más esperado del año. Sin embargo, si por X motivos no has podido -ni podrás- acceder a una copia del juego, te hablamos sobre as opciones gratuitas disponibles para el fin de semana del 12 al 14 de mayo y también de títulos que puedes quedártelos para siempre.

Juegos gratis para toda la vida

A continuación, los videojuegos que al reclamarlos te los quedará para siempre (solo es necesario contar con una cuenta de la plataforma):

Los Sims 4: Estilo de Vida Atrevido - Colleción (PC / vía Epic Games Store). El videojuego gratuito de la semana de la plataforma Epic Games es un DLC de Los Sims 4. Del 11 al próximo 18 de mayo estará disponible este contenido descargable adicional a precio cero. Link de descarga.

(PC / Fanatical). Se trata de un juego de carreras con unos llamativos gráficos retro que se lanzó en 2020. Se puede canjear hasta el 17 de mayo. Link de descarga.

Los Sims 4 está completamente gratis desde 2022 para consolas y PC. Ahora, Epic Games ha puesto a disposición de los usuarios de la Epic Games Store el DLC Estilo de Vida Atrevido. (Foto: EA)

Juegos para probar el fin de semana

A diferencia de los títulos anteriores, estos nombres están disponibles para su descarga gratuita por tiempo limitado. ¡Pruébalos pronto!

Crusader Kings III - (PC / Steam). Considerado por muchos como uno de los mejores juegos de estrategia de los últimos años, el título de Paradox ofrece una prueba temporal que va del 12 al 15 de mayo. En este juego puedes crear un linaje que domine la Europa de la edad media durante décadas.

Crusader Kings III es un videojuego para PC y tiene 91/100 en Metacritic. (Difusión) / Eleazar GPTV

Dragon Ball: Xenoverse 2 (Xbox) . Se trata de un juego de lucha que se desarrolla en el universo de Dragon Ball, donde los jugadores pueden crear su propio personaje y viajar en el tiempo para proteger la historia de la saga. Disponible en XB Live Gold hasta el 15 de mayo.

Hunting Simulator 2 (Xbox). Estamos frente a un juego de simulación de caza en el que los jugadores pueden experimentar la emoción de la caza en los ambientes más diversos del mundo, con una amplia selección de armas y equipos. Disponible en XB Live Gold hasta el 15 de mayo.

Just Die Already (Xbox) . Es un juego de aventuras en el que los jugadores controlan a ancianos que intentan sobrevivir en una ciudad caótica y peligrosa. Disponible en XB Live Gold hasta el 15 de mayo.

. Es un juego de aventuras en el que los jugadores controlan a ancianos que intentan sobrevivir en una ciudad caótica y peligrosa. Disponible en XB Live Gold hasta el 15 de mayo. Overcooked! All You Can Eat. Aquí tenemos un juego de cocina cooperativo que incluye los dos primeros juegos de la serie Overcooked!, donde los jugadores trabajan juntos para preparar comidas en entornos desafiantes y divertidos. Disponible en XB Live Gold hasta el 15 de mayo.

Juegos gratis en suscripciones

