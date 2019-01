Los videojuegos más esperados de enero | FOTOS

El inicio del año está marcado por el lanzamiento de títulos muy esperados por parte de los amantes de los videojuegos. Desde remakes, como Residet Evil 2, hasta entregas que apuestan por captar un nuevo público, como New Super Mario Bros. U Deluxe, que llega por primera vez a Nintendo Switch.



A continuación, un repaso por los principales lanzamientos que sellarán el inicio de este 2019.

1. Resident Evil 2. El remake de la entrega de 1998 con cámara inmersiva regresa para PlayStation 4, Xobox One y Steam desde el próximo 25 de enero. El juego ambientado en un mundo apocalíptico bajo la amenaza de armas biológicas ha vendido aproximadamente 4.960.000 copias y popularizó la saga de Resident Evil.



2. Mario & Luigi: Viaje al centro de Bowser + Las peripecias de Bowsy. Regresa el clásico RPG de aventura de acción de Mario y Luigi para la Nintendo 3DS. Desde el 25 de enero, los jugadores podrán emprender un viaje en búsqueda de la cura para la redonditis, una enfermedad que amenaza el Reino Champiñón.



3. Ace combat 7: Skies Unknow. La entrega para PlayStation 4 y la Xbox One estará disponible para el 18 de enero y en Steam para el primero de febrero. La más reciente entrega de batallas aéreas contará con 28 modelos de aviones diferentes (y un modelo adicional en su Edición Deluxe) y tendrá varias modalidades en línea como todos contra todos, modo Deathmatch y Equipo modo Deathmatch, de hasta 8 jugadores.



4. Genesis Alpha One. El juego de acción en primera persona del pionero interestelar en un mundo devastado por las guerras, ha provocado una sobre explotación de los recursos naturales, por lo que descubrir nuevas formas de supervivencia será vital para sobrevivir. El juego estará disponible para la PlayStation 4 a partir del 28 de enero.



5. New Super Mario Bros. U Deluxe. El juego que conserva el estilo clásico de Super Mario Bros en más de 160 niveles en 2D para la Nintendo Switch está disponible desde el pasado 11 de enero. La entrega permite jugar en un modo cooperativo de hasta cuatro personas y un modo de competencia para ver quién recolecta más monedas.



6. Hitman Enhance Collection. Desde el 11 de enero está disponible la entrega que reúne dos de los juegos más icónicos de la saga del agente 47 en alta definición (HD) y 60 fps, Hitman: Blood Money y Hitman: Absolution. El juego está disponible para Play Satation 4 y Xbox One.

7. Kingdom Hearts III. Sora y sus amigos emprenderán una aventura para evitar que la fuerza maligna heartless no invada el universo. El juego ambientado en escenarios de Pixar y Disney, estará disponible para la PS4 y Xbox One desde el próximo 25 de enero.

Con información de El Tiempo, GDA

