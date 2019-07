Los grandes videojuegos que estrenan en lo que queda de 2019 | FOTOS

Luego de los anuncios de las consolas de siguiente generación de Sony (la posible PlayStation 5) y Microsoft (Xbox Scarlett), mucho se ha dicho sobre el fin de la octava generación de consolas. Sin embargo, aún nos queda por recibir el estreno de grandes "pesos pesados", los cuales pueden marcar un antes y un después en la historia de los videojuegos.

En los próximos meses seremos testigos de la llegada de títulos como Death Stranding, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Star Wars Jedi: Fallen Order, Doom Eternal y hoy te presentamos los más esperados.

A su vez, cada videojuego que te presentemos tendrá una breve explicación para que no te pierdas sus detalles, como también de su respectivo tráiler y a la consola a la que pertenece.

Los videojuegos más esperados en lo que resta de 2019

► Control

Fecha de Lanzamiento: 27 de agosto

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Remedy Entertainment - 505 Games

La nueva obra del estudio Remedy, recordados por Alan Wake o Max Payne, se estrena el próximo 27 de agosto y el juego, según lo mostrado hasta la fecha, nos asegurará varias horas de diversión. Control es un videojuego del género de acción y aventuras que incluirá elementos sacados de la ciencia ficción como poderes sobrenaturales o invasiones secretas.

► The Dark Pictures: Man Of Medan

Fecha de Lanzamiento: 30 de agosto

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Supermassive - Bandai Namco

El equipo desarrollador de Supermassive, creadores de Hidden Agenda o Until Dawn, vuelven a la carga con The Dark Pictures: Man Of Medan, un videojuego de terror y suspenso que estará listo a partir del 30 de agosto. Como es costumbre en el estudio, los usuarios tendrán que pensar bien sus decisiones, ya que esta entrega tomará diferentes caminos en función a lo que escojamos. Finalmente, el título tendrá modo un solo jugador y multijugador.

► Gears 5

Fecha de Lanzamiento: 10 de setiembre

Plataforma: Xbox One y PC

Compañía: The Coalition - Microsoft

Luego del E3 2019, la comunidad gamer quedó asombrada por los grandes avances mostrados en la conferencia de Microsoft sobre Gears 5, tanto en materia de jugabilidad, de historia o modos de juego. Ahora, el título llega el próximo 10 de setiembre y en esta ocasión la historia se enfocará en Kait Díaz ya no en JD Fénix, como pasó en Gears of War 4, su anterior entrega.

► eFootball PES 2020

Fecha de Lanzamiento: 10 de setiembre

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Konami

Después del gran recibimiento de PES 2019 por parte del público y la crítica, la nueva edición del simulador de Konami se reinventa bajo el título de eFootball PES 2020. El videojuego llegará el 10 de setiembre para PS4, Xbox One y PC y contará con las licencias oficiales de grandes equipos como el Fútbol Club Barcelona, Manchester United, Juventus (que en FIFA se llamará Piamonte Calcio) y de, probablemente, Universitario de deportes.

►Borderlands 3

Fecha de Lanzamiento: 13 de setiembre

Plataforma: PS4, Stadia, Xbox One y PC

Compañía: Gearbox Software - 2K Games

La franquicia de videojuegos de disparos por excelencia de Gearbox está de regreso. Borderlans 3 tiene planeada su llegada para el próximo 13 de noviembre y, por toda la información vista y publicada, promete ser el mejor de la serie con más armas, mejor historia y muchos elementos locos como dinosaurios robots.

►The Legend of Zelda: Link's Awakening

Fecha de Lanzamiento: 20 de setiembre

Plataforma: Nintendo Switch

Compañía: Grezzo - Nintendo

The Legend of Zelda: Link's Awakening, el remake de la versión de 1993, llega este año con grandes novedades en el apartado gráfico y jugable. La aventura de Link se lanza a nivel mundial el 20 de setiembre y desde Nintendo han confirmado que este juego incluirá un modo de creación de mazmorras.

►Code Vein

Fecha de Lanzamiento: 27 de setiembre

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Bandai Namco

Un videojuego de rol al puro estilo anime que mezcla los vampiros y un mundo post apocalíptico. El título está siendo desarrollado por los japoneses de Bandai Namco y contará con una jugabilidad al estilo Dark Souls, por lo que morir y volver a intentarlo será una constante. Code Vein se estrena el próximo 27 de setiembre para PS4, Xbox One y PC.

►FIFA 20

Fecha de Lanzamiento: 25 de octubre

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: EA Vancouver - Electronic Arts

Así como te hablamos de eFootball PES 2020, ahora toca el archirrival: FIFA 20. El simulador de fútbol de Electronic Arts presentó en el E3 2019 la más importante novedad para la edición de este año: Volta. Este modo trae de vuelta el querido fútbol callejero (o sala) para mantener a FIFA como una de las franquicias más importantes de los juegos de deportes en la historia.

►Call of Duty: Modern Warfare

Fecha de Lanzamiento: 27 de setiembre

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Infinity War - Activision

A pesar de no tener mucho éxito en sus últimos lanzamientos, la saga de juegos de disparos de estilo bélico de Activision retorna y lo planea hacer por todo lo alto con Call of Duty: Modern Warfare. El reboot de la serie Modern Warfare nos ambientará en los conflictos armados del presente llevándonos a enfrentar a diversos enemigos. El título sale a la venta el 25 de octubre.

►The Outer Worlds

Fecha de Lanzamiento: 25 de octubre

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Obsidian Entertainment

Una de las últimas sorpresas que se presentaron en el E3 2019. La nueva producción de Obsidian Entertainment, creadores el exitoso Fallout: The Vegas, se titula The Outer Worlds y es un juego de rol futurista ambientado en un extravagante mundo abierto. En el juego, tendremos que enfrentarnos a toda clase de criaturas alienígenas, mercenarios a sueldo u facciones (en las que podemos ser parte). Este título sale a la venta el 25 de octubre.

►Luigi's Mansion 3

Fecha de Lanzamiento: 31 de octubre

Plataforma: Nintendo Switch

Compañía: Next Level Games - Nintendo

La franquicia protagonizada por Luigi retorna después de un descanso de seis años con su tercera entrega: Luigi's Mansion 3. En este videojuego, controlaremos al compañero de Mario en su recorrido a través de una mansión misteriosa llena de aventuras y puzzles. Su llegada está planeada para el 31 de octubre, coincidiendo así con Halloween.

►Death Stranding

Fecha de Lanzamiento: 8 de noviembre

Plataforma: PlayStation 4

Compañía: Hideo Kojima - PlayStation

Quizás uno de los videojuegos más esperados del año. La nueva obra del reconocido Hideo Kojima, recordado por su trabajo en la serie Metal Gear, se llama Death Stranding y estará lista para PS4 el 8 de noviembre. Asimismo, el juego contará con la participación de reconocidos actores como Norman Reedus, Mads Mikkelsen o Guillermo del Toro. No se sabe mucho acerca de la historia principal, lo que ha provocado mucho 'hype' en el público.

►Pokémon Espada y Escudo

Fecha de Lanzamiento: 15 de noviembre

Plataforma: Nintendo Switch

Compañía: Game Freak - Nintendo

La serie de videojuegos de Pokémon se renueva con dos lanzamientos: Pokémon Espada, por un lado, y Pokémon Escudo, por el otro. En esta ocasión, nos presentan a la octava generación de criaturas, como también a la región de Galar. Otra de las novedades del título es la inclusión de la habilidad 'Dynamax', la cual permite a los Pokémon incrementar su tamaño considerablemente. A su vez, se confirmó este juego no tendrá el Pokédex Nacional.

▶︎Star Wars Jedi: Fallen Order

Fecha de Lanzamiento: 15 de noviembre

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Respawn Entertainment

La luz ha vuelto para los fanáticos de Star Wars. La popular franquicia estrena el 15 de noviembre Star Wars Jedi: Fallen Order, título que llega bajo la responsabilidad de Respawn Entertainment, los creadores de Apex Legends y Titan Fall. Acerca de la historia, tomaremos el papel de Cal Kestis, un joven Jedi que deberá enfrentarse a los peligros del universo.



▶︎Doom Eternal

Fecha de Lanzamiento: 22 de noviembre

Plataforma: PS4, Xbox One, Stadia, PC y Nintendo Switch

Compañía: Id Softwares - Bethesda

El sangriento y frenético Doom Eternal estará junto a nosotros desde el 22 de noviembre. La recordada saga regresa después de tres años de descanso e intentará superar todo lo bueno que hizo Doom en 2016, uno de los mejores títulos de acción y disparos de la actual generación de consolas.

Y tú, ¿cuál videojuego esperas más?

