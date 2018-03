Videojuegos: Los estrenos más esperados en marzo [VIDEOS]

Marzo, el tercer mes del año, contará con más de 20 lanzamientos en videojuegos. La oferta es variada, así que toma nota de la siguiente lista para que elijas el que más te guste.

Por ejemplo, para el 16 de marzo se espera el Kirby: Star Allies, de Nintendo Switch, mientras que para el 20 estará disponible el Assassin's Creed: Rogue Remastered.

Ahora vamos con los videojuegos más esperados en marzo:

►Final Fantasy XV (6 de marzo)

Plataforma: PS4 y Xbox One. Si bien lleva tiempo en el mercado, esta vez se relanza con la Royal Edition, que incluye todas las expansiones, nuevos dungeon y nuevas áreas para explorar.

► Kirby: Star Allies (16 de marzo)

Plataforma: Nintendo Switch. Kirby es uno de los personajes más queridos de la familia Nintendo. En este juego, podrá tener la compañía de hasta tres aliados.

► Assassin's Creed: Rogue Remastered (20 de marzo)

Plataforma: PS4 y Xbox One. Se trata de un videojuego de acción-aventura y sigilo de ficción histórica, desarrollado por Ubisoft Sofia. La entrega original vio la luz en noviembre de 2014.

► Sea of Thieves (20 de marzo)

Plataforma: Xbox One, PC. Desarrollado por Rare y distribuido por Microsoft, Sea of Thieves es un videojuego en primera persona, que se desarrolla en altamar, del género acción-aventura.

► Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom (23 de marzo)

Plataforma: PS4 y PC. Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom pertenece al género de videojuego de rol. La historia consiste en la lucha del rey Evan Pettiwhisker Tildrum por recuperar su reino. Ha sido desarrollado por Level-5 y distribuido por Bandai Namco Entertainment.

► A way out (23 de marzo)

Plataforma: PS4, Xbox One, PC. A way out es un videojuego del género acción-aventura. Trata sobre las hazañas de dos presos fugitivos. Siempre se debe jugar entre dos personas en simultáneo.

Este título ha sido desarrollado por Hazelight Studios y distribuido por Electronic Arts.

►Far Cry 5 (27 de marzo)

Plataforma: PS4, Xbox One y PC. Far Cry 5 es un videojuego que pertenece a los géneros acción-aventura y disparos en primera persona. Nos enfrenta a un grupo de extremistas fanáticos de las armas que tienen el dominio de un pequeño pueblo en Montana. Ha sido desarrollado y publicado por Ubisoft.



Esta es la lista completa de los videojuegos que serán presentados en el mes de marzo:

- Battlezone: Combat Commander / PC / 1-mar.

- Final Fantasy 15: Royal Edition / PS4, Xbox One / 6-mar.

- Scribblenauts Showdown / PS4, Xbox One, Switch / 6-mar.

- Fear Effect Sedna / PS4, Xbox One, PC, Switch / 6-mar.

- Northgard full release / PC / 7-mar.

- Warhammer: Vermintide 2 / PC / 8-mar.

- Devil May Cry HD Collection / PS4, Xbox One y PC / 13-mar.

- The Raven Remastered / PS4, Xbox One y PC / 13-mar.

- Q.U.B.E. 2 / PC / 13-mar.

- Surviving Mars / PS4, Xbox One, PC / 15-mar.

- Kirby: Star Allies / Switch / 16-mar.

- Burnout Paradise Remastered / PS4, Xbox One, PC / 16-mar.

- Attack on Titan 2 / PS4, Xbox One, PC, Switch / 20-mar.

- Sea of Thieves / Xbox One, PC / 20-mar.

- Assassin’s Creed Rogue Remastered / PS4, Xbox One / 20-mar.

- Titan Quest / PS4, Xbox One / 20-mar.

- Pure Farming 2018 / PS4, Xbox One, PC / 23-mar.

- A Way Out / PS4, Xbox One, PC / 23-mar.

- Detective Pikachu / 3DS / 23-mar.

- Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom / PS4, PC / 23-mar.

- The Alliance Alive / 3DS / 27-mar.

- Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues / PC / 27-mar.

- Far Cry 5 / PS4, Xbox One y PC / 27-mar.

- MLB The Show 18 / PS4 / 27-mar.

- Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings / PS4, PC, Switch / 27-mar.

- Golem Gates / PC / 28-mar.

- Agony / PS4. Xbox One, PC / 30-mar.



