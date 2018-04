En el último año Fornite se convirtió en uno de los títulos estrella de la industria de los videojuegos , en parte impulsada por la modalidad Battle Royale. Con 3,4 millones de personas jugando al mismo tiempo y cerca de 45 millones de usuarios totales, su llegada al mundo móvil no se hizo esperar tras el reciente lanzamiento para dispositivos iOS.



La versión para smartphones con Android aún no está disponible, pero los creadores del juego prometen su llegada en los próximos meses. A su vez, Epic Games -la desarrolladora- acaba de anunciar una lista oficial con la serie de modelos de teléfonos con Android que serán compatible con la versión móvil de Fornite.

Móviles:



►Google Pixel 2 y Pixel 2 XL

►Huawei Mate 10, Mate 10 Pro y Mate 10 Lite

►Huawei Mate 9 y Mate 9 Pro

►Huawei P10, P10 Plus y P10 Lite

►Huawei P9 y P9 Lite

►Huawei P8 Lite (2017)

►LG G6

►LG V30 y V30 Plus

►Motorola Moto E4 Plus

►Motorola Moto G5, G5 Plus y G5S

►Motorola Moto Z2 Play

►Nokia 6

►Razer Phone

►Samsung Galaxy A5 (2017)

►Samsung Galaxy A7 (2017)

►Samsung Galaxy J7 Prime, J7 Pro y J7 2017

►Samsung Galaxy Note 8

►Samsung Galaxy S9 y S9 Plus

►Samsung Galaxy S7 y S7 Edge

►Samsung Galaxy S8 y S8 Plus

►Sony Xperia XA, XA1 Ultra y XA1 Plus

►Sony Xperia XZ, XZS y XZ1

A simple vista, Epic Games quiere asegurar, como mínimo, que el funcionamiento del Fornite incluso en dispositivos con configuraciones modestas como la línea Galaxy J de Samsung, el P8 Lite de Huawei o el Moto E4 Plus de Motorola, por ejemplo.

(Fuente: La Nación/GDA)