VIDEOJUEGOS | “Hay muchas barreras que romper para los desarrolladores locales” [ENTREVISTA]

Playwith es una publicadora y desarrolladora de videojuegos para PC y móviles coreana, que fue fundada en 1998. Desde febrero del 2015 funciona la oficina en el Perú –la cual, por cierto, es la única en la región- con el objetivo de convertirse en la principal Publisher. El Comercio conversó con Carlos Andrés Ramírez, gerente de Playwith Latin America, para que nos brinde detalles de los cuatro años de altas y bajas, pero sobre todo de mucho aprendizaje a cuesta, que ha tenido con la oficina local, y cómo esta empresa se sigue abriendo a nuevos negocios y sigue buscando impulsar a las empresas independientes.



¿CUÁL FUE EL OBJETIVO DE LA EMPRESA CUANDO ABRIÓ LA OFICINA EN EL PERÚ?

Nuestra meta sigue siendo ser el Publisher número uno. Nos ha costado mucho porque Latinoamérica aún no está muy desarrollada en videojuegos. La región solo representa el 4% de ventas en el mundo. Del mismo modo, en Latinoamérica la población ‘gamer’ e4s casi del 10%, es decir poco más de 200 millones de jugadores. Sin embargo, creemos que para el 2020 o el 2021 esta región será potencia. Es la zona del mundo que se desarrolla más rápida y Playwith quiere estar posicionada en la región cuando ocurra esa explosión.

¿PERO PUBLICAR JUEGOS NO ES ALGO QUE SE HAGA TODAS LAS SEMANAS?

Así es. Desde que llegamos en el 2015 hemos publicado cinco videojuegos para PC. Son juegos masivos multijugador (MMO). Sin embargo, hemos desarrollado otras unidades de negocio. Brindamos servicios de tercerización para otras empresas asiáticas que llegan al mercado occidental y les ofrecemos servicios de atención al cliente, patrullaje de hacks, eventos dentro de los juegos, etc. Como estamos especializados en MMO podemos atender a una gran cantidad de usuarios, encargarnos del billing (pagos), de los eventos, de los tickets, del soporte. También estamos dando servicios de relaciones públicas a empresas que quieran entrar en Latinoamérica. Tenemos canales, influenciadores y más en la región. Distribuimos notas de prensa, hacemos gestión de entrevistas, etc.

Block Shooters es uno de los videojuegos casuales que Playwith tiene disponibles para plataformas móviles.

USTEDES ESTÁN ORIENTADOS TAMBIÉN EN DARLE APOYO A LAS DESARROLLADORAS ‘INDIES’ (INDEPENDIENTES). PERO PARA EMPEZAR ¿QUÉ SE PUEDE CALIFICAR COMO UNA ‘INDIE’?

Sabemos que hace referencia a una desarrolladora independiente. Pero cuando vas directamente donde ellos y les preguntas a veces dicen que son una desarrolladora, otras veces que son un estudio, a veces que son una ‘indie’. No lo tienen claro. Yo considero una ‘indie’ a una empresa que usa sus recursos propios para desarrollar su unidad de negocio y necesita el apoyo. Por eso tengo un proyecto de incubadora.

¿Y EN QUÉ CONSISTE ESE PROYECTO?

El año pasado me reuní con 10 ‘indies’ y me di cuenta de la cantidad de gente con talento que hay en el país. Hemos cambiado ideas, les hemos dado feedback. Países como Argentina y Brasil están mucho más avanzados y allá se les da asesoramiento en diseño y más. Lo que pretendo es traer ese conocimiento y compartirlo con los desarrolladores peruanos. Quiero hacer una convocatoria para las ‘indies’ locales, seleccionar a las 5 o 10 mejores, que tengan juegos con potencial para el mercado de Latinoamérica. Darles asesorías, mentoring, hacer que derriben la cantidad de barreras que tienen los desarrolladores locales. Que le pierdan el miedo a publicar. Queremos acompañarlos en el proceso de la mano, y si fracasan mejorarlo y volver a intentarlo. Yo soy un convencido de que una persona que trabaja con pasión tiene mayor valor agregado que quien trabaja solo por dinero. Luego elegiríamos a los tres juegos que entrarían a una asesoría para una campaña de producción como de marketing. Estoy presentando el proyecto para ver si conseguimos el financiamiento de Playwith. El retorno de la inversión vendría por un porcentaje de las ventas.

Seal online es otro de los videojuegos que Playwith tiene disponibles para los usuarios.

¿CÓMO VES LA OFERTA DE CAPACITACIÓN EN VIDEOJUEGOS LOCAL?

Antes solo encontrabas algunos institutos que te enseñaban modelados en 3D como si fuera desarrollo de videojuegos. Ahora hay universidades que te enseñan ciencias de la computación. El modelado en 3D es solo el 3% de todo lo que deberías saber para trabajar en la industria. Felizmente el paradigma está cambiando en el Perú. Muchas empresas también se están sumando, cambiando el chip y viendo a la industria de los videojuegos con otros ojos.

¿Y DE QUÉ MANERA PUEDE SOBRESALIR UN PROYECTO DENTRO DE MILES DE VIDEOJUEGOS QUE SE LANZAN TODAS LAS SEMANAS?

Todo es por etapas. Por ejemplo, estuvo de moda APEX Legends. Le pagaron una millonada a Ninja para hacerle marketing al juego. Una ‘indie’ no puede competir contra eso. Latinoamérica es un mercado potencial sobre todo para los juegos casuales. Se requieren entre 5 o 7 semanas de desarrollo. Son juegos simples, existe la infraestructura adecuada, el desarrollo no es tan costoso. Además, tienen modelos de negocio muy amigables. Entonces, si se tiene una buena idea para un juego adictivo es posible hacer dinero. Los juegos casuales se juegan por menos cantidad de tiempo, pero al ser adictivos se viralizan más rápido. Los latinoamericanos deberíamos enfocarnos en eso tal como ya lo hacen los europeos.