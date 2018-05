Del Intellivision a Pro Evolution, pasando por FIFA: Ocho de los videojuegos de fútbol más icónicos [BBC]

De los históricos jugadores de palo a recreaciones en tres dimensiones, los videojuegos de fútbol han evolucionado a un ritmo vertiginoso en los últimos 37 años.

Son títulos que han marcado una época y que son el centro de una exhibición en el Museo Nacional de Fútbol en Reino Unido, Pitch to Pixel (De la cancha al píxel).

Intellivision Soccer (1979)



El Intellivision se parecía más a un sistema de aire acondicionado que a una consola de videojuegos, incluso hasta en su color beige.

Lanzado el mismo año en el que Trevor Francis se convirtió en la primera transferencia en alcanzar la barrera de £1 millón (US$1,5 millones) al pasar del Bimingham City a Nottingham Forest, el Intellevision Soccer (también conocido como NASL Soccer) es considerado el primer videojuego de fútbol.

Y sólo fueron futbolistas con forma de una línea. Básico, pero fue el que dio el puntapié inicial.



Pele Soccer (1980)



Este juego para la consola Atari 2600 tuvo un impacto como el futbolista del que recibió el nombre, Pelé.

Se podía controlar la formación de tres puntos, cada uno representando un jugador, para tratar de mandar el balón al fondo de la red. También demostró el poder de asociar un juego con el mejor futbolista que había existido hasta ese momento.

"Atari fue un tipo de compañía totalmente nueva. Fue la primera dedicada a los videojuegos en salir del Silicon Valley y lograron asociarse a Pelé", recordó John O'Shea, el curador de la exhibición.

"Ellos entendieron que los códigos de programación no podían reflejarse en los que uno podía ver en la pantalla, por lo que tomaron una simple formación de triángulo con tres jugadores que se movían en bloque por el campo. Fue el primero que tuvo éxito".

Copa del Mundo de Nintendo (1990)



Fue un modelo un tanto rudimentario, en el que no había reglas, hasta el punto que el jugador más físico sobre el campo podía aplastar literalmente a su oponente, un aspecto del partido que resultó muy atractivo cuando se jugaba contra un amigo.

Los críticos lo consideraban más un juego de lucha que de fútbol, pero su relación directa con el mundial de Italia y la fuerza del nombre Nintendo hizo que mucha gente lo jugara.

Sensible Soccer (1992) y Sensible World of Soccer (1994)



Es evidente que Sensible Soccer marcó un hito cuando salió al mercado, captando el corazón de una generación de aficionados que lo consideran un culto.

Su segunda evolución, Sensible World of Soccer, fue incluida entre los 10 títulos más importantes de todos los tiempos por un panel de expertos en 2007.

"No sólo es un juego de fútbol brillante, sino uno de los grandes videojuegos de todos los tiempos", dijo O'Shea.

"Sus gráficos se veían atractivos y era muy fácil jugarlo por su velocidad. Su diseñador, Jon Hare, logró integrar dos aspectos que encontramos en los juegos de hoy, la acción en vivo y la forma de gestionarlo".

Championship Manager (1992)



Fue el primer juego en el que se podían acordar los contratos, planificar la sesiones de entrenamiento y asignar los números a los jugadores, atributos que hicieron que este juego creado en 1992 por los hermanos Paul y Oliver Collyer fuera un rotundo éxito.

Fue tal su impacto, y el de su sucesor, Football Manager, que ha sido citado en los juzgados como una de las causas de divorcio.

"Había una creencia que la industria de los videojuegos que el camino a seguir era centrando en la acción en el campo y no en el lado del manejo del equipo. Pero tras ser rechazados por EA (Electronic Arts) persistieron y le dieron a los aficionados de fútbol la oportunidad de ser técnicos, convencidos de que pueden hacerlo mejor que un entrenador de la vida real".

FIFA International Soccer (1993)



El primero de la saga que ha paralizado durante millones de horas a millones de aficionados.

Fue un comienzo humilde, hasta el punto que se podía anotar simplemente parándose al frente del portero cuando iba a sacar la pelota con sus manos.

Pero se ha transformado con el paso de los años en un juego muy realista, de gráficos y atributos de gran calidad, hasta el punto que se celebran campeonatos mundiales.

"EA ya estaba produciendo algunos juegos deportivos de gran calidad. Pero cuando entraron al campo de fútbol cambiaron completamente la forma en la que se jugaba, desde una perspectiva similar al que uno estaba acostumbrado a ver los partidos en televisión", destacó O'Shea.

"Además de obtener la licencia de la FIFA, sacando un juego cada año".

Pro Evolution Soccer (2001)



Nació como ISS Pro en la década de los 90, pero con el cambio de milenio la empresa que lo producía, Konami, optó por un nombre más atractivo para su serie, dando vida a Pro Evolution Soccer.

No posee todas las licencias necesarias como FIFA para la explotación de imagen de futbolistas y clubes, pero gracias a su jugabilidad se ha convertido en el gran rival de la saga FIFA.

"PES ofreció un nuevo nivel de diversión y jugabilidad, que durante un tiempo se perdió en los FIFA, captando un grupo de aficionados que lo siguen considerando como el verdadero juego de fútbol. Es brillante", concluyó el curador de la exhibición en el Museo Nacional de Fútbol en Reino Unido.

