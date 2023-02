Dejó de lado su sueño de ser futbolista y se convirtió en director técnico gracias que jugaba Football Manager. Will Still, un exjugador de 30 años, dirige actualmente al Reims de la Ligue 1 francesa y solo ha perdido dos encuentros desde que ingresó al puesto.

Still, nacido en Bélgica, inició como un jugador junto a sus dos hermanos. Sin embargo, a los 17 años, empezó a jugar Football Manager y Championship Manager, lo que terminó motivándolo a mudarse a Inglaterra para seguir una carrera de director técnico.

El ahora entrenador empezó a jugar Football Manager debido a que sus padres no querían comprar una consola para él y sus hermanos, por lo que solo tenía este título para disfrutar en PC. “Escoger tu equipo, hacer tu alineación, crear tu programa de entrenamiento y jugar, sin importar que sea virtual, indirectamente debió tener algún tipo de impacto porque es básicamente lo que hacemos, o hago, cada día”, señala Still en entrevista con The Coache’s Voice.

Tras prepararse, Still inició como asistente de la Sub 14 del Preston North End en Inglaterra en 2011. Luego, pasó por equipos como el Lierse y el Beerschot de Bélgica, y fue en este último donde tuvo su primera oportunidad como entrenador en 2021, tras tres años como asistente.

Sin embargo, su gran paso fue en 2022, cuando pasó a ser asistente del Reims. Tras la destitución del español Óscar García, Still asumió el comando técnico del equipo francés. Los resultados que ha tenido son buenos para alguien que no ha tenido tanta experiencia liderando un conjunto en una de las cinco grandes ligas de Europa.

Su apoyo por parte del club es tanto que incluso pagan 25 mil euros de multa cada vez que este dirige al conjunto del norte de Francia, pues la UEFA pide que quien dirija a un equipo profesional debe tener una licencia del mismo organismo.

¿Qué es Football Manager?

Este videjuego es una simulación del manejo de un equipo de fútbol. Es decir, el usuario puede realizar las actividades que hace un entrenador a través de este título. Desarrollado por Sports Interactive y publicado por SEGA, el juego es uno de los más populares, pues se remonta a su primer lanzamiento en 2004.

El título más reciente es Football Manager 2023, el cual fue lanzado en noviembre de 2022. Una de las nuevas características es que cuenta con la licencia de las competiciones de la UEFA. Además, en un futuro, las competiciones Europeas de fútbol femenino serán añadidas.