Marvel’s Spider-Man Remastered llegó este 12 de agosto a PC. El videojuego recibió importantes mejoras gráficas para poder ser lanzado en Steam y Epic Games, las cuales han demostrado satisfacer a los fans. El título se ha convertido en el segundo videojuego de PlayStation Studios para PC más jugado en Steam.

De acuerdo con un reporte de Eurogamer, desde su debut para PC este mes, Marvel’s Spider-Man Remastered ha superado en número de jugadores a otros títulos de PlayStation Studios como Horizon Zero Dawn y Days Gone. El superhéroe arácnido cuenta con 66.436 gamers en Steam en tan solo unos días. Mientras que Zero Dawn y Days Gone tienen una cantidad de 56.557 y 27.450, respectivamente.

De esta manera, Spider-Man Remastered se convierte en el segundo más exitoso lanzamiento para PC de PlayStation Studios. El primer lugar le pertenece a God of War, con 73.529 jugadores.

(Foto: Marvel’s Spider-Man, captura de pantalla)

Marvel’s Spider-Man Remastered no es el único lanzamiento para PC que Sony tiene planeado este año. Se espera que la colección de Uncharted: Legacy of Thieves y Spider-Man Miles Morales llegarán en los próximos meses también.