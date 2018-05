videojuegos

Tener acceso a un videojuego altamente divertido y de calidad no es exclusivo de aquellos que poseen consolas. Hoy por hoy, la industria de celulares ha avanzado tanto que ofrece a los usuarios la posibilidad de disfrutar de juegos que nada tienen que envidiar a plataformas como PS4, Xbox, Switch, etc. Un claro ejemplo es “Player Unknown’s Battle Grounds” (PUBG), título que está disponible para PC y Xbox One, pero también para móviles de sistema operativos iOS y Android.

Se trata de un shooter (juego de disparos) de batalla en línea basado en el estilo Battle Royal, que cada vez adquiere mayor popularidad. Desarrollado por Bluehole en 2017, fue Tencen Games la encargada de llevarla a plataforma móvil en marzo de este mismo año. Y con apenas unos meses de lanzamientos se ha convertido en el juego de celular con más descargas en más de 100 países. A la fecha, según la firma Sensor Tower, ya ha sido descargada 50 millones de veces.

En PUBG cada partida soporta a 100 usuarios conectados, ya sea en equipos de cuatro, en duo o en solitario.

► ¿De qué trata?

Los Battle Royale son jugados entre una gran número de jugadores individuales o en una cantidad de escuadrones pequeños. En el caso de PUBG, cada partida soporta a 100 usuarios conectados, ya sea en equipos de cuatro, en pareja o en solitario, todos con un solo objetivo: ser el último jugador o último equipo en pie. Para lograrlo no quedará más remedio que eliminar a todos los demás oponentes.

La partida inicia cuando saltamos en paracaídas hacia una enorme isla, junto a los otros 99 adversarios. Todos comenzamos en igualdad de condiciones, es decir, sin absolutamente nada. Una vez en tierra, hay que apresurarse a buscar armas y otros artículos – como vendas, kit de primeros auxilios, ropa y hasta vehículos- que nos servirán en el transcurso de nuestra aventura, y los cuales hallaremos explorando el terreno.

Todo esto lo haremos a medida que el mapa se va encogiendo cada vez más, lo que nos forzará a salir de los refugios y toparnos con otros contrincantes. Si nos quedamos fuera de la zona segura (el área que se va reduciendo) moriremos.

La partida inicia cuando saltamos en paracaídas hacia una enorme isla, junto a los otros 99 adversarios.

La zona azul o campo de energía se va comiendo gran parte del mapa según avanza la partida. Si quedamos dentro moriremos. Por otra parte, el círculo rojo representan explosiones que también puede matarnos.

► ¿Cómo se juega desde el celular?

Existen dos modalidades de juego: clásica y arcade. Esta última es similar al modo clásico, pero con solo 28 jugadores en línea y un mapa mucho más pequeño, aunque para acceder tendremos que estar en nivel 10 o superior.

Jugar PUBG desde el celular es una experiencia de inmersión fascinante. Todos nuestros sentidos están enfocados en eliminar a los oponentes, coger armas y demás artículos y evitar que nos maten. Lo bueno es que solo competiremos con adversarios que también jueguen desde una plataforma móvil, por lo tanto la lucha será en igualdad de condiciones.

Este último punto es bastante importante. Una de las críticas que se le hace a otros títulos del mismo género, es que al ser multiplataforma y admitir a jugadores de PC, consolas y móviles al mismo tiempo, presentan muchas desventajas. No es lo mismo jugar desde una pantalla de televisor con mandos acondicionados, que hacerlo desde un smartphone.

Lo que más va a costar es acostumbrarse a los controles, sin embargo, con la práctica lo haremos y jugaremos con total normalidad

► Juega con tus amigos

Una de las opciones más divertidas de PUBG, como comentábamos líneas arriba, es poder jugar en equipos de hasta cuatro. Estos equipos pueden formarse aleatoriamente con cualquier jugador que esté conectado, o también armarse invitando a nuestros amigos. Además, será posible conversar entre todos activando el micrófono.

► Costo y requerimientos

Lo mejor de todo es que el videojuego es gratis para móviles. Si bien el sistema nos permite realizar compras, estas no son obligatorias ni tampoco son indispensables para volvernos realmente buenos.

En cuanto al hardware, nuestro equipo necesitará tener al menos 2GB de memoria RAM y 1,5 GB en promedio de espacio libre en su memoria. Si atendemos a su sistema operativo, en los teléfonos de Apple necesitaremos contar con, al menos, la versión 9.0 de iOS y en los terminales Android deberemos de tener al menos la versión 5.1 del sistema de Google. En mi experiencia, probé el juego en un iPhone 6 y un Galaxy J7 con excelentes resultados.

Los vehículos pueden transportar hasta a cuatro jugadores. Mientras uno manejo, los otros pueden disparar.

► Estrategia para principiantes



Lo primero que debemos tener en cuenta al jugar PUBG es no darse por vencido a la primera. Al inicio no es sencillo. Lo que más va a costar es acostumbrase a los controles. Antes de dominar las flechas de movimiento y de volvernos diestros en disparar con precisión, lo más probable es que nos maten unas cuantas veces.

Sin embargo, esto será solo por un corto tiempo. Casi sin notarlo, nos daremos cuenta de ya manejamos los controles a la perfección. Entonces habrá que estar atento a algunos otros factores. A continuación te dejamos algunos consejos:

1. Conoce el mapa . La isla contiene diferentes núcleos donde encontrar más o menos equipamientos de armas y complementos. Conocer cuáles son nos dará una ventaja sobre los demás.



2. Zona de aterrizaje . Si recién inicimoas, lo mejor será elegir aterrizar en un punto más alejado de la ruta del avión o hacerlo en uno más cercano, de esta manera evitaremos el enfrentamiento más duro. Además, lo mejor será aterrizar lo antes posible. La diferencia entre la vida y la muerte, en estos casos, es la suerte de encontrar rápido un arma.



3. No dejar de moverse . Una vez pasen unos minutos y el mapa empiece a reducirse, no hay que parar de moverse. Lo mejor es no detenerse mucho tiempo a recoger armamento o complementos, a menos que estemos en un lugar seguro, podrían haber francotiradores escondidos.



4. Cuidado con la zona azu l. La zona azul o campo de energía que se va comiendo gran parte del mapa según avanza la partida, es otro de los principales enemigos. Nunca se sabe dónde va a cerrar el círculo porque el juego lo elige al azar. Hay que estar pendiendo en el mapa del avance de este.

Podrás jugar en equipo de hasta cuatro personas y hablar con ellos activando el micrófono.

5. No olvidar la armadura . Chalecos y cascos ayudarán a resistir más el daño. Los disparos en la cabeza multiplican por 2,5 el daño para premiar la puntería.



6. A utilizar los potenciadores o estimulantes . Cuando saqueemos casas, nos encontraremos con bebidas energética o analgésicos. Tomarlos no solo nos curaran la vida, también nos harán más rápidos.



7. ¡Cuidado con la zona roja! Se distingue en el mapa como un punto rojo que aparece aleatoriamente y contiene explosiones que pueden matarnos.



8. A todo volumen. Aprender a escuchar es muy importante en este juego. Así sabremos por dónde viene un jugador, si está en el piso superior o inferior de un edificio o por qué punto están disparando.



9. No olvidare cerrar las puertas . No solo por el hecho de que una puerta abierta evidencia que ese edificio ya ha sido registrado, sino por seguridad. Si nos quedamos en una casa y un enemigo intenta entrar, oiremos cómo se abre la puerta y estaremos preparados.

► Última Actualización

PUBG acaba de actualizarse. Esta nueva versión ha traído varias novedades, entre ellas un desierto con pocos árboles, un color tierra perenne y libre de zonas frondosas; en definitiva: un lugar donde los espacios para esconderse se ven bastante más reducidos, comparado con el primer mapa.