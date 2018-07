Videojuegos: Las ocho mejores propuestas de julio | VIDEOS

Las consolas portátiles y el espíritu retro se apoderan de las góndolas del mes de julio. La vuelta de Sonic, MegaMan, Captain Toad, Red Faction y los estilos de RPG clásicos marcan el camino de la industria en 2018.



Aquí una lista de los videojuegos más esperados en el mes de julio:

► Red Faction: Guerrilla Re Mars Tered

(PS4, Xbox One, PC - Ya disponible)



El revolucionario título que permitió interactuar y destruir todo el entorno en que se desarrollaba el juego vuelve con una remasterización para consolas y PC. El Red Faction, que supo también tener una película protagonizada por Robert Patrick, se centra en la colonización de Marte y la revolución contra el gobierno de facto que domina el planeta. Este título de acción en tercera persona del 2009 ahora se podrá disfrutar en 4K, Full HD y 30 o 60 cuadros por segundo, según la consola.

► The Walking Dead: Our World

(Para iPhone y Android - 12 de julio)

Pokemón Go rompió récords y fascinó a millones de personas en todo el mundo con el formato de realidad aumentada en el gaming. Ahora The Walking Dead lanza su propio título con esta tecnología, para celulares de gama media y alta tanto de Apple como con sistema operativo Android. En Our World vas a poder defender tu barrio, armar equipos, coleccionar a los personajes de la serie y matar zombies que aparecerán en todas partes a través de la cámara del teléfono celular. Será gratis.

► Captain Toad: Treasure Tracker

(Nintendo Switch y 3DS - 13 de julio)

De minijuego de Super Mario 3D World a tener su propia franquicia: Captain Toad llega como otro de los nuevos títulos exclusivos de Nintendo en un mundo de puzzles y aventuras, con pequeños escenarios para resolver girando el mapa y cambiando la perspectiva. Como todo juego de Nintendo, tendrá a los icónicos personajes del mundo de Mario, con varios niveles que van creciendo en dificultad, desde lo sencillo a lo casi imposible.

► Octopath Traveler

(Nintendo Switch - 13 de julio)

Octopath Traveller es un esperado juego de rol (RPG) por turnos en el que se cuentan ocho historias separadas con 8 personajes jugables, que dan vida a un guión pensado para sorprender. Sin preocuparse en gráficos muy realistas, ya que tiene una estética tipo 16bits, conquistó al mundo con su demo y estará disponible sólo para la consola de Nintendo. Fanáticos del Final Fantasy, atentos con esta nueva historia.

► Sonic Mania Plus

(Nintendo Switch, PS4, Xbox One - 17 de julio)

Tras el éxito del Sonic Mania, que con un espíritu retro noventista nos llevaba a correr por los campos a toda velocidad con el erizo azul, Sonic Mania Plus llega como una extensión con más niveles y más personajes, incluidos Ray y Mighty, los compañeros de Sonic en los juegos y en los dibujos animados. El clásico de plataformas que tuvo su esplendor en la Sega Genesis ahora no discrimina y está para todas las consolas y para la PC.

► The Banner Saga 3

(PS4, Xbox One, Switch, PC - 24 de julio)

De la mano de varios desarrolladores ex BioWare, llega la tercera entrega de The Banner Saga. Este juego de estrategia, que nació de un exitoso Kickstarter en el que recaudó casi medio millón de dólares, saldrá para consolas y PC el 24 de este mes. Con acción por turnos, una temática vikinga y videos dignos del mejor cine animado clásico, es una prometedora continuación de lo que dejaron sus antecesores.

► Mega Man X Legacy Collection 1 y 2

(PS4, Xbox One, Switch, PC - 24 de julio)

Siguiendo con la temática retro del mes de julio, Mega Man también regresa con una colección de los mejores títulos clásicos para poder jugarlos en las consolas de última generación como así también PC. La reversión de ambas colecciones tendrá filtros para darle un toque anticuado a la imagen y emular los monitores de tubo como así también arte, canciones, y materiales que se comercializaban en el los primeros años de Mega Man.

► No Man's Sky

(Xbox One - 26 de julio)

El polémico título que prometía mundos infinitos, y galaxias explorables con naves y recolección de recursos, que luego resultó ser más fantasía que realidad, también amplía su presencia, ahora en la Xbox One. Si bien muchos afirman que tras actualizaciones el juego quedó completo (versión Next) y es divertido jugarlo, la decepción de su lanzamiento lo posicionó como uno de los fracasos más grandes de 2016. Los usuarios de Xbox ahora podrán probarlo con lo que se considera la versión final del juego. ¿Se le dará una segunda oportunidad?



Fuente: La Nación de Argentina - GDA

