Diciembre es ese mes de cierre que nos invita a reflexionar, no solamente por las festividades que le otorgan su personalidad nostálgica o el año venidero lleno de promesas, sino también por esa inevitable mirada hacia atrás que hacemos para observar lo más relevante del último año y las conclusiones que nos deja.

En el mundo de los videojuegos, esta retrospectiva nos ayuda a destacar a esos títulos cuyas ideas, detalles y ejecuciones nos dejaron sin palabras; experiencias que, sin lugar a dudas, se convertirán en referentes para la industria y sus futuras producciones.

Aclaramos desde ahora que 2019, sorpresivamente, ha sido un año con una cosecha excepcional y un muy buen cierre de la década; con videojuegos de diferentes géneros que han tenido un gran éxito al experimentar con nuevos conceptos o han engrandecido su experiencia base hasta llevarlo a un nuevo nivel, tanto por parte de la industria ‘triple A’ (superproducciones), como por los independientes.

La siguiente lista no pretende ser un ‘top’. Todos los títulos que escogimos son igual de recomendables y son experiencias que invitamos encarecidamente a probar.

Sin más dilaciones, los videojuegos más relevantes del 2019:

► Apex Legends

Fecha de estreno: 4 de febrero de 2019

Plataformas en las que está disponible: PC, PlayStation 4 y Xbox One.

A inicios de este año, cualquiera hubiese pensado que los battle royale se estaban convirtiendo en un género saturado, encabezado principalmente por Fortnite, título que ganaba todo tipo de popularidad a su paso.

Es en medio de toda esta bruma que apareció el estudio de desarrollo Respawn Entertainment, padres de Titanfall y Star Wars: Jedi Fallen Order, para darnos un soplo de aire fresco con Apex Legends; videojuego que, sin reinventar la rueda, agregó detalles esenciales para enriquecer los shooter multijugador y destacarse de todos los demás battle royale.

¿Cómo lo hizo? Mejorando la jugabilidad poniéndonos en primera persona e integrando un satisfactorio ‘gunplay’ (interacción con armas de fuego, como apuntar, disparar, recargar, etc.). Pero la joya de la corona es sin lugar a dudas su simplificado y bien diseñado sistema de comunicación en equipo, agilizando gratamente la coordinación y estrategia; apartado que fue abandonado perezosamente por otros shooters.

► Death Stranding

Fecha de estreno: 8 de noviembre de 2019

Plataformas en las que está disponible: PlayStation 4. Próximamente en PC.

Una obra de autor que tiene mucho que decir en su simpleza; un videojuego que nos intenta llevar a una introspección de nuestro rol en la sociedad, de la vida, de la muerte y el paso del tiempo.

Dejando de lado la polarización de muchas opiniones, ya sea a favor o en contra de este título, es indudable que Death Stranding es un ensayo irrepetible, el paso adelante de los walking simulator, que nos invita a probar una experiencia distinta, y muchas veces cinemática, en toda regla.

Un videojuego que tiene claro que no nos busca entretener, sino dejarnos con nosotros mismos en un largo viaje, hasta cierto punto colaborativo, en el que nuestro impacto solo se podrá medir a través de los esfuerzos que realicemos por unir un mundo fracturado.

Sin ser santo de mi devoción, el director Hideo Kojima ha demostrado, desde los primeros Metal Gear, que no teme tomar riesgos a la hora de desarrollar y experimentar con los videojuegos, algo que se agradece en una industria que ha pecado innumerables veces de ser repetitiva hasta el cansancio.

► Untitled Goose Game

Fecha de estreno: 20 de septiembre de 2019

Plataformas en las que está disponible: PC, PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One.

Uno de los videojuegos independientes que más ha cautivado al público este año. ¿Su premisa? Bastante simple. Personificas un ganso que tiene como objetivo molestar a las personas que le rodean y salirse con la suya en el proceso.

Puede que para muchos suene como una idea poco atractiva, pero tengamos en cuenta lo siguiente: Untitled Goose Game es un videojuego que se aleja de las pretensiones y que abraza la simpleza para transportarnos a un ambiente de comedia, un lenguaje universal que todos disfrutamos.

Todas las piezas de este título forman un cóctel cuyo único objetivo es que pasemos un buen rato, que experimentemos y seamos creativos para cumplir cada nivel sin olvidarnos que estamos jugando; que estamos aquí para divertirnos.

Untitled Goose Game es una experiencia que todos, en algún momento, deberíamos probar para descubrir, o redescubrir, un poco más de una esencia vital que forma parte de los videojuegos.

► Sekiro: Shadows Die Twice

Fecha de estreno: 22 de marzo de 2019

Plataformas en las que está disponible: PC, PlayStation 4 y Xbox One.

Uno de los videojuegos más destacables de la industria 'triple A' este año. Lo que hace grande a este título no es solamente su exigente curva de aprendizaje o el excelente diseño de nivel, características por las que ya es reconocida From Software, la compañía desarrolladora, sino por la reformulación de un sistema combate.

Sekiro: Shadows Die Twice convierte una pelea de espadas en una danza rítmica y brilla por hacer el choque de armas la mecánica principal. Un espectáculo de destreza y destellos que deja claro desde el inicio que jamás serás el más fuerte; que la manera de superar a los enemigos consistirá en volverte uno con tu arma y leer con precisión cada combate.

Si Death Stranding llevaba a un siguiente nivel la simple mecánica de caminar, el videojuego del director Hidetaka Miyazaki, traslada el combate, que en otros videojuegos solo consistiría en presionar repetidamente un botón, a un refinamiento sin parangón en la actualidad.

► Devil May Cry 5

Fecha de estreno: 8 de marzo de 2019

Plataformas en las que está disponible: PC, PlayStation 4 y Xbox One.

Otro título que, igual que Sekiro: Shadows Die Twice, plantea luchas con espadas pero con un ángulo totalmente distinto. Si el anterior consistía en la maestría de la técnica y el arma, Devil May Cry 5 es un hack and slash que busca la mejora de las habilidades de cara al control de múltiples enemigos en combates desenfrenados.

Devil May Cry 5 no reformula las mecánicas que han caracterizado a la exitosa franquicia, las perfecciona aún más. Asimismo, el título de Capcom, y dirigido por Hideaki Itsuno, nos otorga la posibilidad de utilizar tres personajes con armas y aproximaciones al combate distintas, a tal punto que a primera vista pareciese tres videojuegos diferentes entre sí.

Nuestros protagonistas, Dante, Nero y V son, hasta cierto punto, más fuertes o capaces que sus enemigos, a diferencia de Sekiro en su propio título, así que el reto consistirá en qué combos de armas y poderes utilizarás para abrirte paso entre la horda de enemigos que se cruzan en tu camino.

► Sayonara Wild Hearts

Fecha de estreno: 19 de septiembre de 2019

Plataformas en las que está disponible: PC, PlayStation 4 y Nintendo Switch.

No exagero cuando aseguro que Sayonara Wild Hearts me ha ofrecido una de las experiencias más satisfactorias que he tenido durante todo el año e invito a probarlo cuanto antes. Una amalgama de géneros que se autodefine como “a pop álbum video game” ("Un videojuego de álbum pop").

Este título independiente nos lleva por un hermoso viaje musical, acompañado de una estética apabullante repleto de colores neón y un 'sistema de combate', si es que se le puede llamar así, intenso que nos mantendrá sin pestañar durante toda la aventura.

Si separamos todas las piezas, podríamos decir que Sayonara Wild Hearts es ‘cumplidor’ pero el videojuego de Simogo es completamente la suma de sus partes, una ejecución que está enfocada en el constante estímulo visual y sonoro de nuestro cerebro. Una sugerencia más, luego de jugarlo, busquen su soundtrack en Spotify. No se arrepentirán.

► Baba Is You

Fecha de estreno: 13 de marzo de 2019

Plataformas en las que está disponible: PC y Nintendo Switch.

Poco a poco, durante toda esta década, la presencia de videojuegos independientes ha ganado tal espacio en la industria que no verán 'top' que no aloje títulos de esta clase. Ya sea por pura casualidad, u obvio desenlace, Baba Is You es la consumación de una evolución, un 'indie' que eleva los puzzles a un nuevo nivel y que se puede ganar genuinamente el adjetivo de 'inteligente'.

El título de Hempuli tiene una regla principal: 'Baba eres Tú’, y con eso, cada nivel juega con la realidad y la propia lógica del videojuego. Para superarlo, tienes que lograr que Baba consiga una bandera para pasar a la siguiente etapa, un viaje que se vuelve un reto mental sin precedentes.

Puede sonar confuso, y muchas veces es parte de la dificultad, pero ninguno de los niveles que plantea es tonto. Baba Is You goza de una ejecución pulcra y un sentido del humor que solo se podrán entender una vez vivas la experiencia, una que puedo reventar si continúo la osadía de describirla.

► Disco Elysium

Fecha de estreno: 15 de octubre de 2019

Plataformas en las que está disponible: PC. Próximamente en PlayStation 4 y Xbox One.

Un videojuego imposible de existir pero que vive hoy como uno de los mejores videojuegos del año. Disco Elysium, desarrollado por ZA/UM, es un título que hace gala de la narrativa más soberbia que haya visto hasta la fecha, y no exagero. Extenso en texto (muchísimo texto) y ambicioso como ninguno, la opera prima del estudio estonio ha llegado al mundo de los videojuegos para enseñarnos de una manera creativa, y con diálogos inteligentes, a darle color y coherencia a un mundo ficticio.

Disco Elysium nos pone en el papel de un detective encargado de investigar el asesinato de una persona y descubrir al culpable en la ciudad de Revachol, pero como un buen RPG (videojuego de rol) podremos aproximarnos al título como mejor nos parezca, teniendo en cuenta que cada decisión y sus consecuencias afectan tanto el desarrollo de tu investigación, como el mundo que te rodea.

Revachol se siente real y la gente que la habita, muchas veces desagradable, racista, misógina, o en el mejor de los casos desconfiada, nos recuerda el mundo real, pero no como si fuese un retrato caricaturesco, sino como un lugar oscuro plagado de vicios que sirve como reflejo crítico, ácido y honesto, que muchas veces puede volverse complicado de digerir.

Disco Elysium subirá la valla, el estándar de calidad, de cualquier jugador que decida acercarse a él siendo receptivo y siendo consciente que se enfrentará a una experiencia única en su estilo, un videojuego que muchas veces es igual que un juego de rol de mesa, y no dudará en ponerte a prueba con sus ideas revolucionarias.

