El año 2018 llegó a su fin y es momento de repasar cuales fueron los títulos más importantes o que por sus propuestas únicas e innovadoras sorprendieron al público y la crítica especializada, dejando su huella a la posteridad y marcando una hoja de ruta como referentes para el futuro de los videojuegos.

La presencia de algunos títulos de esta lista, especialmente los que llegan por parte de la industria Triple A (superproducciones), no deberían sorprender ya que este año nos han deleitado con videojuegos repletos de ambición por contarnos una buena historia o sumergirnos en mundos vastos y lleno de detalles.

Es así como las verdades sorpresas nos la han entregado los títulos independientes. Tomando riesgos y explorando nuevos horizontes, son estos videojuegos los que se han ganado su lugar en esta lista a pulso, imponiéndose principalmente por otorgarnos experiencias inolvidables y enriquecedoras.

A continuación, los mejores videojuegos que nos dejó el año 2018:



► Monster Hunter: World (PC, PlayStation 4 y Xbox One)



Gozando de un éxito sin precedentes dentro y fuera de oriente, el videojuego de Capcom ha conquistado a millones de usuarios por gozar de un mundo que brilla por su excelencia en el aspecto técnico y la impresionante flora y fauna que la habitan.



Y es que como bien describe su nombre, nuestra principal labor consistirá en cazar bestias, cada una más imponente que la anterior, y utilizar nuestros recursos y habilidades estratégicamente será vital para alzarnos con la victoria.



Asimismo, su apartado multijugador te permitirá combatir contra los monstruos en modo cooperativo cuando el desafío es demasiado alto, enriqueciendo aún más las posibilidades durante la caza. La experiencia que ofrece Monster Hunter: World es una que no te puedes perder, y más si eres de uno de los afortunados poseedores de una pantalla 4K.

► Marvel’s Spider-Man (PlayStation 4)



El videojuego del popular superhéroe arácnido logra obtener un espacio en esta lista por su original acercamiento al “Spidey” que conocemos de los cómics y los frenéticos combates que el título nos ofrece acompañado de una jugabilidad y mecánicas muy bien planteadas.



En esta ocasión, un Peter Parker más maduro tendrá que lidiar con los habituales problemas de su vida personal mientras que su contraparte arácnida se verá envuelto entre las pugnas de las mafias por el control de Manhattan y la reciente unión de sus villanos bajo la dirección de un enemigo inesperado.

► Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo Switch)



El refinamiento de la fórmula “Smash” llegó este año sorprendiendo a todo el público al agrupar a todos los personajes que habían participado en la franquicia hasta la actualidad en un título que añade nuevos y variados modos de juego, destacando principalmente su “Modo Historia”.



El contenido que nos presenta Super Smash Bros. Ultimate es colosal, al punto de ser inabarcable si nos introducimos en todas sus mecánicas y buscamos perfeccionarnos para disfrutar su competitivo modo multijugador. Un título que sin lugar a dudas justifica con creces la compra de una Nintendo Switch.

► Return of the Obra Dinn (PC)



Para el público que no es ajeno a la escena independiente, la presencia de un título desarrollado por Lucas Pope en la lista no debería ser causa de extrañeza; pero si el nombre no te suena de nada, Return of the Obra Dinn será una oportunidad de conocer en la obra de Pope una nueva forma de explorar los videojuegos y sus nuevos horizontes.



Este título de misterio nos pone en la piel de un investigador que es enviado al Obra Dinn, un barco desaparecido en 1802 en el que murieron todos sus tripulantes, para descubrir cuáles fueron las causas del fatídico desenlace y como perecieron cada una de las personas a bordo.

► Gris (PC, Nintendo Switch)



El primer videojuego desarrollado por Nomada Studio es un título que pone por todo lo alto una impresionante estética basada en acuarelas con el propósito de ofrecernos una experiencia profundamente personal y con un mensaje con múltiples lecturas.



La belleza de Gris es cuanto menos superlativa pero también es un videojuego que nos engancha por la simpleza de su jugabilidad, el diseño de sus escenarios y una banda sonora que podría erizar la piel hasta de los más suspicaces en cada segundo que pasa.



Este título independiente ha sido una de las sorpresas más agradables que nos deja el 2018 y es el debut triunfal de un estudio al que desde ahora claramente tendremos que hacerle seguimiento.

► Celeste (PC, PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One)



Celeste, un título independiente aclamado por la crítica especializada, ingresa a esta lista por ser muchísimo más de lo que aparenta a simple vista y demostrar que una buena historia puede ser contada de múltiples maneras aprovechando ingeniosamente los recursos que ofrecen los videojuegos.



Celeste, de la desarrolladora Matt Makes Games, utiliza la perseverancia y obstinación del jugador para transmitirnos un mensaje de superación ante un conflicto tan serio como la depresión o la lucha interna contra nuestros miedos internos.



Esto es acompañado de una jugabilidad pulida al detalle y un excelente diseño de niveles que nos dará larguísimas horas de juego, sin contar con una dificultad que nos pondrá a prueba constantemente.

► God of War (PlayStation 4)



Coronado como el mejor videojuego del año en los Game Awards, el nuevo God of War es una bocanada de aire fresco para la entonces agotada franquicia y un título galardonado justamente por la forma de narrar una historia profunda alrededor de Kratos, el conocido fantasma de Esparta y verdugo de los dioses griegos, y su hijo Atreus, un menor que descubrirá la tragedia y consecuencias que trae consigo la divinidad.



La aventura de los protagonistas por los parajes nórdicos nos mostrará una mitología nueva por explorar con enemigos formidables a los que tendremos que vencer para cumplir el último deseo de la madre de Atreus, esparcir sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos.

► Red Dead Redemption 2 (PlayStation 4 y Xbox One)



El título de Rockstar Games es sin lugar a dudas el título más ambicioso que nos deja el 2018 y un nuevo gran referente para todos los títulos de mundo abierto por estrenar.



La excepcional historia de Arthur Morgan y las peripecias que vive la ‎Banda de Dutch van der Linde es una que te atrapa de principio a fin en ese lejano oeste que nos cautivó hace mucho con su primera entrega.



Pero los logros de este título van más allá de una narrativa inmersiva, un desarrollo de personajes genuino, una jugabilidad entretenida o una banda sonora inolvidable. La riqueza de Red Dead Redemption 2 recae principalmente en la creación de un mundo que se siente realmente vivo y que responde a nuestras acciones por igual, dándole una importancia vital a la forma en la que interactuamos con el videojuego.

Síguenos en Twitter: