¿Andas en busca de platinos fáciles? Existen juegos en el catálogo de PlayStation que te garantizan un trofeo platino en menos de una hora, a veces en cuestión de minutos. Y lo mejor: ¡están a menos de cinco dólares! Te traemos 10 videojuegos para ‘platinar’ fácilmente y así aumentes tu número de trofeos mientras pasas el rato.

En lugar de seguir un gameplay de horas y buscar todos los coleccionables de un juego para obtener un trofeo platino, puedes optar por otras opciones más baratas y de menor dificultad. Algunos de los siguientes juegos están a menos de un dólar y los puedes pasar en un solo intento. A continuación, estos 10 videojuegos te dan platinos fáciles por menos de cinco dólares en PlayStation 4.

My Name is Mayo

Este juego, de Green Lava Studios, se volvió conocido por una premisa muy particular: solo debes hacer click sobre un tarro de mayonesa para obtener el trofeo platino. Además, con cada hito de número de clicks vas desarrollando historias ficticias bastante al azar.

Platinarlo te tomará alrededor de 30 minutos sin detenerte, pero puedes distraerte con la historia, algunos datos curiosos y los trajes del tarro de mayonesa también. Encuéntralo en la tienda de PlayStation por solo $0,99.

My Name is Mayo 2

Adivinaste: esta es la secuela de My Name is Mayo. Misma premisa de juego, más vestuarios para tu tarro de mayonesa y la historia que dejaste en el primer juego continúa. Esta entrega también está a $0,99 y requiere menos de 40 minutos de gameplay.

My Name is Mayo 3

Por si fuera poco, el juego tiene una tercera entrega, la cual es bastante reciente también, pues salió en 2022. Lamentablemente, está confirmado que será la última edición de My Name is Mayo. Si deseas seguir con esta saga de humor, My Name is Mayo 3 está disponible por $1,99.

Road Bustle

Este juego, de RandomSpin-Games, consiste en cruzar la calle como un chico de delivery al estilo “Frogger”. Tienes vidas infinitas y solo debes batir un récord de 160.000 puntos. Puedes lograrlo incluso en un solo intento y entre dos a cinco minutos. Obtén el juego por solo $0,99.

Chickens on the Road

De los mismos creadores de Road Bustle, llega Chickens on the Road. Como lo indica su nombre, el videojuego consiste en gallinas en la autopista, las cuales debes arrollar (aunque se supone que las estás recogiendo) mientras evitas otros autos. A más grande la gallina, más puntos. Los usuarios lo han estado platinando en cinco minutos por solo $0,99.

Si deseas, puedes obtener seis juegos de RandomSpin-Games, todos con trofeos platino fáciles, en un pack de $5,49.

36 Fragments of Midnight

Un videojuego de plataformas muy relajante y con un tierno cubito de protagonista. Los niveles son muy fáciles y no te preocupes por el tiempo, pues te tarda unos 30 minutos. Eso sí, requiere al menos cinco partidas para obtener el trofeo platino. De igual forma, el precio debe animarte a jugarlo, pues está a solo $2,99.

Blind Postman

Este juego de laberinto es simple pero muy satisfactorio. En este universo, eres un cartero sobre un monociclo recogiendo cartas en niveles muy fáciles en los cuales es imposible morir. Y no por su bajo nivel de dificultad, sino porque realmente no hay forma de morir, solo debes seguir buscando una salida. Aunque tiene 50 niveles, lo platinas en solo 20 a 30 minutos. Encuéntralo en la tienda virtual por $3,99.

Little Adventure on the Prairie

Otro videojuego de plataformas en el que debes derrotar enemigos sin perder toda tu vida. Descuida, que las pócimas de sanación están por doquier. Aunque no es una animación muy placentera, solo debes pasar 12 niveles. Los internautas obtienen el platino en 15 minutos. Little Adventure on the Prairie está disponible por $1,99.

Energy Cycle

Este juego ofrece un poco más que el resto en esta lista y también está disponible para PS5. Solo debes hacer click sobre esferas de energía hasta que cambien de color, muy similar a My Name is Mayo. Energy Cycle tiene tres modos de juego: Puzzle, Contrarreloj y Partida Infinita; sin embargo, es posible platinarlo en menos de 15 minutos. Obtén el título por $2,99.

Inksplosion

El último juego de esta lista es el de mayor precio, pero es uno de los más placenteros visualmente. Con gráficos y animaciones estilo ‘Arcade’, debes llenar todos los niveles de la pintura de tu color. Este juego es más retador que otros y puede que te tome más de un intento, pero morir también te da trofeos. El platino se obtiene con cierto puntaje en cada modo de juego y los usuarios lo consiguen con menos de 20 minutos de juego. InkSplosion es adquirible por $4,99.