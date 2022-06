Naughty Dog, compañía creadora de la saga The Last of Us, compartió a través de su cuenta oficial de Twitter un breve video del nuevo diseño de Tess, personaje que será parte del remake del juego.

El tweet compara la nueva versión de Tess con su contraparte de 2013, la cual fue diseñada para PlayStation 3. El video ya cuenta con más de 3.4 millones de vistas, y es que se puede apreciar cuánto ha cambiado el personaje, desde su altura hasta sus realistas rasgos y expresiones faciales.

Tess' glow up ✨@Wersching



9 years ago vs. September 2, 2022 -- #TheLastofUs Part I

Neil Druckmann, co-presidente de Naughty Dog y director creativo del juego, respondió al tweet añadiendo que la nueva animación de Tess potenciará la actuación de Annie Wersching, actriz que a vida al personaje. Se espera que la nueva adaptación del juego luzca con increíble detalle las interpretaciones de todos los actores.

The Last of Us Part I Remake será lanzado el próximo 2 de setiembre para PlayStation 5, como confirmó la compañía en el Summer Game Fest 2022. El juego también saldrá para PC. Se recuerda que se filtró por error el tráiler del título horas antes dicho evento.

Puedes ver el tráiler aquí: