Avatar: Frontiers of Pandora, el esperado videojuego de mundo abierto en el universo de James Cameron, ha anunciado el retraso de su lanzamiento para, por muy pronto, el próximo año.

La empresa encargada del videojuego, Ubisoft, compartió un reporte con su información financiera del año. En el informe, se destaca que Avatar: Frontiers of Pandora ha sido retrasado para el plan financiero de 2022-23, el cual comienza en abril del próximo año. Esto quiere decir que la fecha más temprana que podría salir el juego será en abril de 2022, aunque no hay un intervalo de tiempo definido.

El juego, a pesar de su popularidad y expectativa, no ha revelado casi nada de información hasta el momento más allá de un tráiler el año pasado. La producción está a cargo del estudio Massive Entertainment, una división de Ubisoft conocida por crear Tom Clancy’s The Division. Por otro lado, se sabe que Disney le ha permitido a Massive no solo generar Avatar: Frontiers of Pandora, sino también desarrollar un videojuego de Star Wars, tras quedar impresionados por sus proyectos.

En cuanto al retraso del juego de Avatar, el cual ya no acompañará el estreno de la película secuela de James Cameron, el CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, afirmó que se debe a que “las condiciones de trabajo en la industria se han vuelto más difíciles, pues las personas no pueden venir a la oficina tan seguido. Esto tuvo un impacto, el mayor de los impactos”.

Aquí te dejamos el tráiler de Avatar: Frontiers of Pandora lanzado en 2021: