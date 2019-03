Warcraft y Warcraft 2: Ambos videojuegos ya se encuentran disponibles en GOG | VIDEOS

Han pasado 25 años desde el nacimiento mundial de la franquicia de videojuegos de estrategia Warcraft. Blizzard fue el estudio encargado de crear este saga de títulos que con los años conseguiría un número elevado de seguidores y premios en todo el globo.

Ahora, Blizzard y la tienda virtual GOG (parte de la empresa polaca CD Projekt), han vuelto a lanzar los dos primeros videojuegos de la franquicia que enfrenta orcos y humanos. Ambos títulos están adaptados a la actual generación de computadoras y tarjetas gráficas, por lo que no habrá problemas en los ordenadores.

Asimismo, Warcraft: Orcs & Humans tendrá un precio de US$ 5,99 y estará optimizado para el sistema operativo Windows y Mac. El videojuego contará solo con idioma inglés. En la tienda GOG se menciona que el juego es el mismo que se lanzó en 1994 y que está "actualizado para funcionar a la perfección en los sistemas operativos modernos".

Te dejamos el tráiler de Warcraft: Orcs % Humans:

Además, Warcraft 2: Battle.net Edition tendrá dos modos de juego para el jugador: la versión clásica de 1995 con multijugador incluido y la nueva versión, esta posee soporte para altas resoluciones (y también el modo multijugador). Su precio es de US$ 9,99 y solo funcionará en Windows.

Warcraft 2 también incluye las dos expansiones del juego: Tides of Darkness y Beyond the Dark Portal. Los jugadores que compren el título de estrategia de Blizzard contarán con más de 40 mapas extras de la campaña, un modo creador de escenarios, cinemáticas especiales y héroes legendarios.

Aquí el tráiler de la segunda parte de la franquicia Warcraft:

GOG tiene la oferta de los dos juegos por US$ 15,00. Esta tienda especializada en videojuegos antiguos tiene un acuerdo con la empresa Blizzard parra distribuir algunos títulos en su tienda, como es el caso de Diablo y los dos Warcraft.

DATO:

Blizzard confirmó que está trabajando en una remasterización del clásico Warcraft 3, este nuevo título se llamará Warcraft III: Reforged. Todavía no se tiene una fecha exacta de lanzamiento pero la empresa californiana lo confirmó para 2019.

