World of Warcraft: Battle for Azeroth | Conoce cómo jugar el popular videojuego de Blizzard gratis 

El clásico videojuego de rol World of Warcraft (WoW) estará disponible de manera gratuita este fin de semana. Blizzard, sus desarrolladores, confirmaron la noticia a través de sus redes sociales y mencionaron que la última expansión, Battle for Azeroth, también se encontrará gratis. Todos los usuarios poseedores de una cuenta podrán acceder a la expansión descargando o actualizando el videojuego.

World of Warcraft es un título de rol multijugador masivo en línea (MMORPG) que lleva en el mercado 15 años y se ha convertido en un juego importante para la comunidad gamer. Históricamente, para jugar WoW se requiere pagar una suscripción mensual. Los precios van desde los US$ 15,00 al mes, hasta US$ 77, 94 por 6 meses. En esta ocasión, Blizzard habilitará sus servidores de manera gratuita por cuatro días. Desde el jueves 21 hasta el domingo 24 de marzo.

Te mostramos el tweet de World of Warcraft con el anuncio oficial:

Este fin de semana, actualizaremos todas las cuentas inactivas de WoW para que puedas acceder al juego completo y a todos tus personajes sin suscripción. También podrás probar Battle for Azeroth™ aunque no tengas la expansión. +info https://t.co/YTt1seCJPW pic.twitter.com/SRLHgBxbBM — Warcraft LATAM (@WarcraftLATAM) 19 de marzo de 2019

Esta promoción está dedicada para todos los jugadores que dejaron de jugar WoW. Ya que basta tener una cuenta para encontrar habilitada la expansión. Los jugadores deberán entrar con su cuenta y actualizar sus datos. No será necesario contar con la suscripción mensual.

Otro detalle mencionado es que los usuarios que decidan volver a jugar WoW podrán adquirir las versiones de World of Warcraft: Battle for Azeroth o World of Warcraft Complete Collection con un precio menor al habitual. Asimismo, ciertos servicios como transferencia de personajes o cambios de raza tendrán una rebaja del 30%.

Además, la prueba gratuita tendrá una duración de 3 horas o esta finalizará cuando llegues a un punto determinado de la historia: "Necesidad mutua" (Horda) o "Una nación dividida" (Alianza); sin embargo, puedes repetir estos niveles las veces que desees.

