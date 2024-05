Por su enorme demanda de tu tiempo y energía, elegir un MMORPG se tiene que hacer con el cuidado con el que uno escoge un nuevo carro o aprender un nuevo idioma, con estos videojuegos requiriendo centenares y hasta miles de horas para disfrutar plenamente. No es una inversión en vano y los MMORPG pueden dar algunas de las más satisfactorias experiencias en toda la industria de los videojuegos, permitiéndonos insertarnos en mundos fantasiosos junto a personas comunidades afines a nuestros intereses.

Si estás interesado en explorar este género de juegos aquí te damos algunos puntos para considerar al elegir el MMORPG que más se adecue más a tus preferencias.

¿Qué es un MMORPG?

La abreviación MMORPG viene del término massively multiplayer online role-playing game o videojuegos de rol multijugador masivos que, como su nombre lo indica, son títulos que combinan aspectos de los videojuegos de rol con la capacidad de interactuar con cientos o miles de jugadores en un mundo virtual.

Estas interacciones usualmente se resumen en dos variaciones, sean cooperativas o PvE (player vs. environment/ jugador contra entorno) y competitivas o PvP (player vs. player/ jugador contra jugador). También hay combinaciones de ambas, como los modos de juego realm vs realm (reino contra reino) o world vs world (mundo contra mundo) donde grandes equipos de jugadores pugnan por la victoria.

“Neverwinter Nights” fue uno de los primeros MMORPG en tener gráficos y estuvo en funcionamiento entre 1991 y 1997 mediante el servicio de internet de America Online. / Stormfront Studios

Determinar qué tipo de interacción prefieres es crucial a la hora de elegir un MMORPG, ya que cada juego suele enfocarse más entre contenido competitivo o cooperativo.

El desarrollo de tu personaje se convierte crucial en este género de videojuegos y muchos de los títulos intentan presentar al jugador la mayor libertad de personalizar su avatar tanto en apariencia como en sus habilidades, sea en varios casos el poder convertirlo en un fornido guerrero, un ágil arquero, un hábil hechicero o incluso en profesiones no violentas como herreros, cocineros, etc. Estas decisiones también serán fundamentales de las relaciones que tendrás con otros jugadores, que a su vez forman la base de las comunidades que se desarrollan en torno a estos juegos en una emulación de nuestras propias sociedades.

¿Qué tipo de jugabilidad prefieres?

Nada más importante para elegir un MMORPG que tu preferencia en videojuegos y este género tiene una variedad amplia entre frenético el frenético combate de juegos como “Black Desert Online” o “Lost Ark” a experiencias más sosegadas y cerebrales como “EVE Online”.

Uno de los principales debates entre los aficionados a los MMORPG se centra entre los dos sistemas de combate más populares tab-target o action combat.

Tab-Target es utilizado por populares MMORPG como “World of Warcraft” o “Final Fantasy XIV” y te obliga a elegir un objetivo con el cursor o el botón Tab para utilizar tus habilidades, haciendo casi imposible fallar a causa de un error humano.

“Final Fantasy XIV” es uno de los MMORPG más populares de la actualidad. / Square Enix

‘Action combat’ o combate de acción te permite realizar las habilidades cuando estén disponibles, pero te obliga a apuntar o posicionarte de una manera adecuada para que el ataque conecte con su objetivo. Juegos como “Elder Scrolls Online” y el antes mencionado “Black Desert Online” utilizan este sistema.

Un último punto que consideramos importante para revisar antes de elegir el MMORPG es la perspectiva de la cámara en los juegos. La mayoría de los títulos utilizan una perspectiva de tercera persona, dónde la cámara se posiciona detrás del personaje mostrándolos a cuerpo entero, pero también hay juegos que presentan una perspectiva en primera persona - a través de los ojos de tu avatar - o un perspectiva isométrica similar a juegos como “Diablo” o “Star Craft”.

¿'Theme park’ o ‘sandbox’?

Igualmente importante que la jugabilidad es el tipo de contenido del videojuego. En ese aspecto, hay dos arquetipos de MMORPG que actualmente dominan la industria y que es crucial considerar antes de elegir un juego.

‘Theme park’ o ‘parque de diversiones’ es un arquetipo de diseño donde los desarrolladores han creado experiencias específicas donde lo que el jugador ha experimentado fue dirigido como si se tratara de una atracción en un carnaval. La ventaja de este diseño es que permite crear contenido de alta calidad, pero donde la libertad de los usuarios está limitada. El principal ejemplo de este estilo es “World of Warcraft”, pero el estilo ha sido copiado por gran parte de los MMORPG en la actualidad.

“World of Warcraft” es un ejemplo de la tendencia de los ‘theme park’ MMORPG con sus elaborados niveles. / Blizzard Entertainment

‘Sandbox’ o ‘caja de arena’ son juegos donde los desarrolladores establecen los mundos y sus mecánicas, pero dejan que los jugadores controlen sus sistemas. Esto hace que las experiencias de los jugadores sean más variadas y espontáneas, aunque al mismo tiempo limita el poder de los desarrolladores. La mayoría de este tipo de juegos tienden por el contenido PvP. “EVE Online” y “Mortal Online 2″ son dos ejemplos de este tipo de MMORPG.

Cabe señalar que a pesar de delimitarlos, muchos títulos implementan elementos de uno u otro diseño en mayor o menor grado.

¿Qué tipo de mundo prefieres?

No solo la jugabilidad es importante, también es decisivo que el tipo de mundo que vamos a habitar sea de nuestro agrado. Se han hecho MMORPG de toda clase y si bien la temática más popular es la fantasía al estilo de “El señor de los anillos” como “Final Fantasy XIV” (o el propio “The Lord of the Rings Online”), también hay videojuego de ciencia ficción (“Star Wars: The Old Republic”, “Star Trek Online”), fantasía urbana (“The Secret World”), superhéroes (“DC Universe Online”) y mucho más. Explora varios títulos para encontrar qué tipo de ambientación resuena más con tus preferencias.

Gratuito, pagado o por suscripción

Ahora que has delimitado tus preferencias de jugabilidad, hay que tomar en cuenta las preferencias de tu billetera. En general, existen tres sistemas en cuanto a monetización de MMO:

Free-to-play: el cada vez más popular modelo gratuito no exige al jugador un ticket de entrada, pero usualmente lo monetiza con diversas microtransacciones que van desde cuestiones cosméticas como disfraces a servicios más importantes como mayor espacio de almacenaje, mayor velocidad para adquirir experiencia, poderoso armamento y otras ventajas que incentivan al usuario a gastar su dinero. Es el balance de esto último el que determina si un juego es realmente ‘free-to-play’ o ‘pay-to-win’ (pagar para ganar) en que el poderoso caballero Don Dinero desbalancea la experiencia para los otros jugadores. Ejemplos de este tipo de títulos son “Neverwinter”, “Lost Ark”,

“Lost Ark” es uno de los más populares MMORPG que utilizan el sistema ‘free-to-play’. / Smilegate

‘Buy to play’ o ‘compra para jugar’: otro popular modelo para MMORPG donde para disfrutar el juego debes comprarlo primero. Mientras tanto, expansiones y contenido adicional suele ser opcional y requerir un pago adicional. Este modelo de MMO también suele utilizar microtransacciones de cuestiones cosméticas y otros servicios. Ejemplos de estos juegos son “New World” y “Elder Scrolls Online”.

Por suscripción: un modelo que reinó desde el inicio del MMO hasta hace un poco más de una década y probablemente el más caro a primera vista. Consiste en poner al juego detrás de una ‘paywall’ donde no solo debes comprar el título (y sus expansiones), sino también pagar una mensualidad o suscripción. Considerado casi obsoleto, este estilo de pago es solo usado por un par de títulos en la actualidad como “World of Warcraft” y “Final Fantasy XIV”. Aunque este tipo de juegos suelen no se salva de tener microtransacciones, estas suelen estar relacionadas a cosméticos.

¿Cómo es la comunidad?

Una de las mayores fortalezas de los MMORPG es la posibilidad de interactuar con otros jugadores, pero también se puede convertir en una de sus mayores debilidades cuando estas comunidades se vuelven tóxicas o simplemente desaparecen.

Los foros online, grupos de Discord y hasta las redes sociales de los juegos son buenos lugares donde averiguar la salud de la comunidad de un juego tanto en el nivel de participación como la calidad de esta participación. Al fin y al cabo, a nadie le gusta mudarse a un nuevo barrio para luego encontrar que está rodeado de casas abandonadas o, peor aún, habitadas por trolls.

Revisa y prueba antes de comprar

Antes de elegir un MMORPG es extremadamente aconsejable leer reseñas tanto de críticos profesionales como de los jugadores, siendo estas últimas también barómetros invaluables de cómo la comunidad se siente respecto a un juego. YouTube y Twitch también son excelentes lugares para encontrar información sobre determinados títulos y ver a otros interactuando con ellos a un nivel avanzado.

Pero, lo que considero más importante a la hora de elegir un MMORPG es la experiencia de primera mano. Recomiendo enfáticamente probar varios juegos en los que estés interesado antes de apostar por un título en particular, incluso si encuentras rápidamente uno que sea de tu agrado, de tal manera que tengas un panorama más amplio de las ofertas que están en el mercado.

Afortunadamente, la mayoría de estos juegos cuentan con periodos de prueba, incluyendo aquellos del modelo de suscripción. Esperamos que estos consejos te puedan servir para dirigir tu búsqueda para tu nuevo hogar en el ciberespacio.