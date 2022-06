‘App’ de Xbox en PC se actualiza y ahora puede indicar el rendimiento de un juego antes de su descarga.

La aplicación de Xbox para PC se ha actualizado con un indicador que anticipa el rendimiento esperado de cada juego para que el usuario tenga esta información en cuenta antes de proceder a su descarga.

Esta nueva función compara el rendimiento de un juego en ordenadores con especificaciones técnicas similares al del usuario, según apunta Xbox en un comunicado publicado en su sitio web.

En base a esto, el indicador predice el desempeño esperado del título. Además, la nueva característica permite al jugador ver los requerimientos de sistema en profundidad si su equipo es incapaz de ofrecer un rendimiento fluido para conocer qué componentes necesita mejorar.

La funcionalidad aspira a ofrecer al usuario información que puede ser de utilidad, especialmente antes de proceder a la descarga de un juego. Su despliegue ya ha comenzado y se espera que esté disponible en toda su base de usuarios de PC en los próximos días.

Xbox matiza que, por el momento, no se ofrecerá este indicador en todos los juegos disponibles, especialmente en los más recientes. Esto se debe a que aún necesita recabar suficiente información para ofrecer una recomendación lo más precisa posible.

OTRAS ACTUALIZACIONES RECIENTES

Xbox ha recordado de igual manera otra de sus actualizaciones recientes implementadas en la ‘app’ para PC. En este caso, la mejora de la experiencia de búsqueda y descubrimiento de juegos.

El anuncio de Final Fantasy VII Rebirth se ha hecho en la retransmisión que Square Enix ha celebrado en la madrugada de este viernes con motivo del 25 aniversario del Final Fantasy VII original. En ella, la compañía ha compartido que actualmente trabaja en cuatro proyectos vinculados a este título.

Según Nomura, cada uno de estos cuatro títulos tendrá un papel diferente, pero todos ellos estarán conectados tanto con el mundo como con los personajes de Final Fantasy VII.

Los otros títulos son Final Fantasy VII Ever Crisis, el juego para iOs y Android, que tendrá una beta cerrada este año; The First Soldier, en cuya tercera temporada ya trabaja la desarrolladora; y Crisis Core - Reunion, que llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One y Steam este invierno. Por otra parte, Final Fantasy VII Remake Intergrade llegará a PC en Steam el 17 de junio de 2022 con compatibilidad para la consola Steam Deck.