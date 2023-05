Xbox ha confirmado que doce videojuegos que fueron anunciados en el evento de PlayStation llegarán a sus consolas. A través de sus redes sociales, la compañía reveló que estos títulos estarían disponibles en sus consolas debido a que Sony no lo especificaba en sus adelantos.

“Qué buen grupo”, publicó la cuenta oficial de Xbox en Twitter, acompañado de un emoji con lentes de sol. Debajo estaba la imagen donde se anunciaban los doce títulos que se anunciaron en el PlayStation Showcase y que llegarían a las consolas de la marca de Microsoft.

What a good looking group 😎 pic.twitter.com/eDZo8vTXtB — Xbox (@Xbox) May 24, 2023

Si bien la publicación sirve para que los usuarios de estas consolas sepan qué juegos podrán adquirir en el futuro, también se hizo para “molestar” a Sony. Durante el evento de PlayStation, se anunció Metal Solid Gear Delta: Snake Eater, el remake del clásico videojuego de Konami. Sin embargo, ocurrió algo que Xbox no dejó pasar.

Sony colocó que el título llegaría para PlayStation 5, pero no especificó que también lo haría en otras plataformas, como Xbox y PC. Por ello, y debido a la rivalidad entre ambas compañías, no se dejó pasar la oportunidad.

“¿SNAKE? Nos encontramos de nuevo... El remake de Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, llegará a Xbox”, publicó después la cuenta oficial de la compañía. Lo mismo hizo con otros títulos anunciados en el evento de PlayStation.

SNAKE? We meet again...



Metal Gear Solid 3 remake, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, is coming to Xbox❗️ pic.twitter.com/IwxrR8OOIp — Xbox (@Xbox) May 24, 2023

La rivalidad entre ambos gigantes de los videojuegos está más vivo que nunca debido a que Microsoft está tratando de adquirir Activision Blizzard, dueño de Call of Duty, y Sony se opone debido a que se “crearía un monopolio”. Si bien varias autoridades han dado el visto bueno, en algunos casos ha ocurrido lo contrario, como en Gran Bretaña.

Los títulos que llegarán a Xbox y que fueron anunciados durante el PlayStation Showcase son Immortals of Aveum, Ghostrunner 2, Marathon, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Dragon’s Dogma 2, Alan Wake 2, The Plucky Squire, Teardown, Assassin’s Creed Mirage, Neva, Cat Quest: Pirates of the Purribean y The Talos Principle 2. Además, se le suma Destiny 2: The Final Shape.