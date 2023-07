Microsoft sigue dando noticias en el mundo del gaming. Luego de ganar el juicio frente a la FTC por la compra de Activision-Blizzard o por firmar un acuerdo de 10 años para llevar Call of Duty a PlayStation, la compañía ha revelado que su servicio Xbox Live Gold pasará a llamarse Xbox Game Pass Core. Su precio será de US$9,99 por mes y US$59,99 al año.

El cambio se dará este 14 de setiembre. Asimismo, Xbox ha señalado que este cambio es la “evolución” del servicio y que permitirá a los jugadores acceder a la red multijugador, así como también de una selección de 25 videojuegos para su descarga libre y de promociones exclusivas.

Xbox Game Pass Core es el nuevo nombre de Xbox Live Gold. / Microsoft

Cabe señalar que Xbox Live Gold es el servicio para jugar en línea de las consolas Xbox, y funciona como lo hace PlayStation Plus con consolas PlayStation. Llevó el nombre Live Gold por más de 20 años y su ‘rebrandeo’ es una de sus primeras grandes modificaciones, luego que Microsoft haya estrenado en 2017 Xbox Game Pass.

Xbox señaló a través de un comunicado que con esta evolución los jugadores se despiden de ‘Games with Gold’, pero introducen 25 juegos seleccionados para que los fanáticos puedan jugar sin problema. Se trata de títulos destacados de Game Pass, como lo son Among Us, Forza Horizon 4, Doom Eternal, Fallout 76, Ori & The Will of the Wisps, entre otros.

A su vez, Microsoft añadirá nuevos títulos dos o tres veces al año, de acuerdo a su comunicado.

Los usuarios de Live Gold se convertirán de manera automática a Game Pass Core en setiembre, sin pago extra o aumento de precio. Asimismo, los títulos que se canjearon con anterioridad en el Game with Gold permanecerán en nuestras cuentas.

Forza Horizon 4 (Foto: Xbox)

Aquí la lista completa de videojuegos que estarán en Game Pass Core: