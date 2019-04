Xbox One S All-Digital | La consola de Microsoft sin lectora de discos físicos | FOTOS | VIDEOS

Microsoft se ha enfocado en el mundo de los videojuegos digitales. Recientemente, la compañía norteamericana presentó en su evento online Inside Xbox una nueva consola sin lectora de disco físico: Xbox One S All-Digital. Asimismo, también mostró su nuevo servicio de suscripción Xbox Game Pass Ultimate.

La nueva consola estará disponible a partir del 7 de mayo del presente año y tendrá un costo de US$ 249,99 en Estados Unidos. Cerca de US$ 50 menos que la versión con lectora física y convirtiéndose en el modelo más accesible de la familia One. La Xbox One S All-Digital contará con un disco duro de 1 TB (1.000 gigas) que nos servirá para almacenar todos los juegos que compremos de manera digital.

Para los usuarios que adquieran esta consola, Microsoft ha confirmado que les llegarán tres videojuegos gratis: Minecraft, Forza Horizon 3 y Sea of Thieves. Además, sobre su rendimiento técnico, la All-Digital tendrá las mismas especificaciones que su versión con lectora Blue Ray, el Xbox One S. Así también como su tamaño y colores.

Así es la nueva Xbox One S All-Digital:

La nueva Xbox One S All-Digital no contará con lectora física y saldrá a la venta el 7 de mayo. (Difusión) Agencias

La nueva Xbox One S All-Digital tiene el mismo tamaño que la Xbox One S. (Difusión) Agencias

La compañía norteamericana aseguró que su nueva consola “funcionalmente es tan poderosa como Xbox One S. La única diferencia es que no incluye un lector de disco óptico”.

Te dejamos el video de presentación del Xbox One S All-Digital:

A su vez, también fue anunciado el servicio de pago Xbox Game Pass Ultimate, este une sus anteriores Xbox Games Pass y Xbox Live Gold. Este servicio estará listo a fin de año, aseguró Microsoft. La nueva fusión tendrá un coste de US$ 14,99 al mes y brindará un catálogo de más de 100 juegos con la posibilidad de jugarlos a todos estos de manera online.

DATO:

