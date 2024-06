Cada cierto tiempo, como si se tratara de una profecía, aparece un juego que es denominado el “asesino de Call of Duty”, buscando poner fin a la dominación del género de los videojuegos de disparos en primera persona de la franquicia bélica. Y si bien algunos han llegado cerca, como “Battlefield: Bad Company 2″ en 2010, el juego de Activision ha logrado mantener cómodamente su corona a pesar de las continuas quejas y lamentaciones de sus fans. En esta ocasión le toca el turno a “XDefiant”, un título gratuito desarrollado por Ubisoft que logra satisfacer varios de los descontentos que se ha tenido a “CoD”. Pero igual cabe hacer la pregunta, ¿vale la pena jugarlo?

Sabores familiares en nuevas combinaciones

Desarrollado por Ubisoft San Francisco, “XDefiant” es un juego de disparos multijugador gratuito que enfrenta a dos equipos de seis jugadores en diversos modos competitivos. Las comparaciones con “Call of Duty” son abundantes y, sinceramente, justificadas, ya que ambos juegos se asemejan bastante al buscar dar una experiencia de combate rápido y frenético, basado en la buena puntería y los reflejos. La selección de armamento también será nostálgica para quienes hayan jugado “CoD”, consistiendo de clásicos como la conocida pistola M1911, la metralleta P90 y el siempre confiable rifle de asalto AK-47, entre muchos otros, los cuales se comportan también de forma parecida en ambos títulos.

Pero, uno se equivoca si piensa que “XDefiant” solo busca copiar “CoD” y en su ADN también incorpora otro popular FPS: “Overwatch”. Eso se ve en el hecho que cuatro de sus cinco modos de juego -Escolta, Control de Zonas, Dominación y Ocupación- toman mecánicas casi por entero del FPS de Blizzard, mientras que solo uno, denominado Estrella (Hot Shot), se asemeja al modo Kill Confirmed de “Call of Duty”.

En cuestión a la jugabilidad, "XDefiant" recuerda bastante a juegos como "Call of Duty: Modern Warfare" o "Black Ops". / Ubisoft

Otra similitud es la adición de prototipos o héroes, los cuales cuentan con su propia apariencia, personalidad y habilidades especiales. Aunque en este caso cabe señalar que si bien la aparición de ‘héroes’ fue popularizada por “Overwatch”, también fue adoptada por “Call of Duty” desde “Black Ops 3″ (2015) con su mecánica de Especialistas.

En el caso de “XDefiant”, las clases están clasificadas no por individuos, sino que por facciones, las cuales están basadas en varias de las franquicias de Ubisoft y cumplen el papel que los roles tendrían en otros juegos, donde cada una cuenta con un atributo pasivo, una selección de distintas habilidades temáticas y un Ultra, un poderoso ataque especial que requiere ser cargado. Es así que los Cleaners (“The Division”) funcionan como atacantes; los Fantasmas (“Ghost Recon”) son los tanques, Libertad (“Far Cry 6″) son los sanadores; Echelon (”Splinter Cell”) funciona como los asesinos y Deadsec (”Watch Dogs 2″) como los soportes.

¿Cómo funciona esto? Por ejemplo los Cleaners tienen la habilidad pasiva de municiones incendiarias, la habilidad de lanzar un cóctel molotov o un dron explosivo y el Ultra de utilizar un lanzallamas, mientras que los Fantasmas cuentan con el pasivo de ser más resistentes al daño, habilidades de utilizar dos tipos de escudos (uno portátil y otro estático) y el Ultra de crear un campo de fuerza en el lugar donde se encuentran.

Cada facción tiene sus propias habilidades como lanzallamas o escudos balísticos. / Ubisoft

No Skill-based matchmaking.

Pero quizás el mayor atractivo de “XDefiant” para los fans de “Call of Duty” es el hecho que no implementa por defecto el polémico sistema para títulos de multijugador llamado emparejamiento basado en habilidades (o SBMM por sus siglas en inglés), el cual utiliza información de cada uno de los participantes como sus victorias, tiempo de juego y precisión de tiro organizar los equipos y crear partidas más equilibradas y competitivas. O, como indicaron los desarrolladores de “Modern Warfare 3″, evitar que “la diferencia entre los jugadores más y menos habilidosos no sea tan vasta que los participantes sientan que su partida es una pérdida de tiempo”.

Esto en un principio suena genial - y para muchos lo es -, pero el sistema no se encuentra sin detractores quienes se quejan que causa tiempos de espera más largos, mayor latencia y que hace que las partidas se vuelvan más predecibles. Este público fue al que se quiso publicitar “XDefiant”, que durante su desarrollo enfatizó que no implementarían este sistema en sus juegos “casuales” con la categoría que llama juegos ‘no igualados’, los cuales priorizan encontrar personas con el menor ping entre ellas.

“Para mí, la clave de una gran experiencia de juego es la variedad”, indicó el productor de “XDefiant”, Mark Rubin. “Quiero jugar contra jugadores mejores que yo y sentirme orgulloso de ser uno de los mejores en una partida. Y siento que SBMM me quita esa variedad y me hace jugar la misma partida una y otra vez.”

"XDefiant" utiliza personajes y localidades de varias franquicias de Ubisoft como "The Division", "Far Cry", "Ghost Recon" y más. / Ubisoft

Este apoyo parece haberle funcionado al juego de Ubisoft y en su primera semana logró acumular tres millones de jugadores únicos a través de plataformas como PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Tiros perdidos

Pero a pesar de todas sus bondades, el juego no está sin sus defectos, en particular en cuanto a sus mecanismo Free-to-play. Y es que si bien el juego mantiene un sistema de progresión similar al de “Call of Duty”, donde desbloqueas armas mientras subes de nivel y accesorios para el armamento mientras más usas determinado equipamiento, este proceso puede llegar a tomar mucho más tiempo de lo que es aceptable para que sea entretenido. Quizás el mejor ejemplo de esto es el desbloquear a la facción DedSec de “Watch Dogs 2″, la cual toma recolectar 700 mil puntos de experiencia - una cantidad enorme si se toma que consigues alrededor de 3 mil a 5 mil en cada partida - o, si eres impaciente, pagar US$10. Es en ese aspecto donde sale a relucir cómo el modelo de negocio del juego impacta negativamente en los jugadores.

¿Vale la pena jugar XDefiant?

“XDefiant” no es un ‘asesino de Call of Duty’, careciendo el impacto y profundidad para dar un golpe significativo al titán de los juegos de disparos en primera persona. Sin embargo, el título cuenta con suficientes cualidades interesantes y ha sido desarrollado con la suficiente pericia para dar una experiencia más que entretenida, justificando tener su propio público, ya sea entre aficionados a “Call of Duty” que buscan un regreso a los tiempos más simples o adictos a los FPS ávidos de nuevas experiencias.

“XDefiant” está disponible gratuitamente en PlayStation 5, Xbox Series X/S y Windows.

Otras alternativas gratuitas a tu sed por FPS

Counter Strike 2

/ Valve

La franquicia de FPS más longeva de la historia se mantiene vigente con “Counter Strike 2″, una versión con gráficos mejorados que mantiene la jugabilidad pausada, precisa y estratégica que hizo del original un hit desde inicios del milenio.

Disponible en PC (Steam)

Halo Infinite (Multiplayer gratuito)

Por muchos años la franquicia estrella de Xbox, este juego de ciencia ficción ofrece un combate frenético y emocionante como un supersoldado SPARTAN. Si eres fan de los modos multijugador de “Quake” o “Unreal Tournament”, “Halo Infinite” es probablemente lo más cercano que tendremos en la actual generación de consolas.

Disponible en Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Overwatch 2

/ Blizzard

A pesar de quejas continuas y promesas incumplidas, el popular juego de disparos basado en héroes de Blizzard mantiene todavía un importante número de fans gracias a su combinación de jugabilidad competitiva basada en la cooperación y su elenco de personajes fascinantes. “Overwatch 2″ es un juego dónde puedes invertir horas y horas mientras aprendes las intricancias de cada uno de sus héroes, aunque es sin lugar a duda una experiencia mucho más agradable cuando la juegas con amigos.

Disponible en Switch, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Valorant

/ Valorant

Si mezclas “Counter-Strike” con “Overwatch” consigues “Valorant”, la propuesta de Riot Games (“League of Legends”) para entrar en el mundo de los FPS con su propia versión un juego de disparos con héroes. Se trata de un título donde la estrategia y el posicionamiento valen más que simples buenos reflejos y dónde un uso adecuado de las habilidades de tus personajes puede significar la diferencia entre la victoria y derrota.

Disponible en PC.