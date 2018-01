A 20 años de su lanzamiento, el videojuego que marcó a millones está de vuelta. 'Age of Empires: Definitve Edition', una edición especial de la primera versión del título de Microsoft, será puesta a la venta en todo el mundo el 20 de febrero.



'Age of Empires: Definitive Edition' es una remasterización del juego original, con nueva jugabilidad, audio y modos de juego, adaptados a la era de Internet. Y solo estará disponible para Windows 10 a un precio de 20 dólares y llegará unos meses antes que 'Age of Empires IV', título que marca el regreso de la exitosa saga.

Para festejar la llegada de 'Age of Empires: Definitive Edition', Microsoft abrirá una beta multijugador desde el 29 de enero. Los que deseen participar deberán inscribirse en la página web del juego.



Mejoras



La llegada estaba prevista para el año pasado. "Nos demoramos un poco más de lo planeado, pero era fundamental para el equipo que se tratara a la franquicia de 'Age of Empires' con el respeto que se merece", dijo Microsoft.



La empresa no dio muchos detalles sobre el retraso, pero mencionó nuevas funciones como atacar-mover y un mini-mapa mejorado.





Las principales características de 'Age of Empires: Definitive Edition' son:



►Mejoras para dar una apariencia 4K



►Posibilidad de jugar en línea con Xbox Live (adicional al juego de LAN)



►Remasterización de la banda sonora con arreglos de orquesta



►Narración de campaña para cada misión



►Mejoras al editor de campaña y escenarios, que permite crear campañas personalizadas en el videojuego y compartirlas con otros jugadores

(Fuente: La Nación/GDA)

Más noticias de Tecnología en...