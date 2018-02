"Age of Empires Definitive Edition": Vuelve el clásico juego de estrategia

Para la nostalgia y alegría de muchos ‘gamers’, ‘Age of Empires’ (AoE) vuelve en su "versión definitiva". ‘Age of Empires Definitive Edition’ se lanzó este martes a nivel mundial trayendo consigo la más reciente entrega de uno de los títulos más queridos y recordados de los últimos 20 años, con mejoras gráficas y sonoras. En YouTube hay una gran cantidad de videos que muestran cómo se ve el juego.





La saga de AoE para PC permite que los usuarios exploren diferentes etapas históricas y se enfrenten a sus rivales eligiendo civilizaciones determinadas y trazando estrategias para la consecución de recursos, la exploración de los mapas, la organización de tropas y los ataques coordinados.

Buscando llegar a antiguos y nuevos fans, AoE Definitive Edition entregará a los ‘gamers’ de Windows 10 un título con más de 40 horas de campaña, imágenes 4K, animaciones de alta definición y batallas en línea de hasta 8 jugadores por partida (es necesario tener cuenta Gold para adquirir el juego). Además, en la funcionalidad de creación de mapas, los usuarios podrán configurar escenarios propios y compartir sus creaciones.



El juego está disponible a partir de este martes 20 de febrero en el catálogo de juegos de Windows por un precio de 19.99 dólares.

Un imperio inicia con un aldeano que caza animales salvajes, cosecha bayas o pica roca y oro. En principio, el diseño de cómo se expande una civilización y se organizan los ejércitos para conquistar el mapa completo sigue dependiendo del jugador. El primer título de la saga fue lanzado en 1997. Manteniendo desde ese tiempo las modalidades principales de juego (mapa aleatorio y campaña).



Los dos primeros títulos se centran en Europa y Asia y permiten explorar la formación y expansión del imperio romano llevando a los jugadores a diseñar estrategias de crecimiento y desarrollo que les permitan ir desde la edad de piedra hasta la edad de hierro. Otros títulos exploraron el periodo de conquista de américa (‘Age of Empires II’) y versiones basadas en las mitologías griega, nórdica, egipcia (‘Age of Mythology’).



‘Age of Empires Definitive Edition’ por su parte llegará con todas las civilizaciones e historias del pasado y su expansión de’ Rise of Rome’. Los jugadores podrán elegir entre más de 15 civilizaciones y revivir 10 campañas diferentes.

El siguiente video de YouTube muestra 14 minutos de campaña de juego:

(Fuente: El Tiempo/GDA)