YouTube: Estos son los cinco nuevos juegos para Nintendo Switch

La firma japonesa de videojuegoS D3 Publisher ha anunciado cinco nuevos títulos para la consola Nintendo Switch. Estos juegos solo se venderán en formato digital. Los avances ya están publicados en YouTube.

El primero en llegar será Tennis, aunque solo está confirmado para Japón por ahora. Sin embargo, se espera que todos los juegos estén habilitados pronto.

(Video: YouTube)

El otro videojuego deportivo de la compañía es Billiard. Los demás son The Men of Yoshiwara: Kikuya, The Men of Yoshiwara: Ohgiya y Escape Trick: 35 Fateful Enigmas.



The Men of Yoshiwara es una novela visual que se vuelve interactiva, mientras que Escape Trick es un juego de puzzles, relacionado a piezas que forman una figura.

LEE TAMBIÉN...