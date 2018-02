"Dragon Ball Fighter Z", un videojuego de lucha muy fiel al anime

El 26 de enero fue el lanzamiento mundial del videojuego "Dragon Ball FighterZ". Varios meses antes de su estreno una gran cantidad de comentarios y hasta videos de la versión beta del juego asaltaron la red y sobre todo YouTube. La expectativa fue mucha entre los 'gamers', la crítica especializada y el público en general.



Pero finalmente, tras larga espera, el videojuego de de Bandai Namco y Arc System Works, basado en la franquicia animada "Dragon Ball", ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.

"Dragon Ball" y los videojuegos

Desde hace más de una década, los videojuegos tienen un gran valor para los fanáticos de Dragon Ball. El primero que se lanzó en este formato fue "Dragon Ball Z: Budokai" en 2005, que completó seis entregas; "Battle of Gods", en 2013 y fue seguido por "Xenoverse" I y II, en 2015 y 2016 respectivamente. Este último, fue una versión con elementos RPG enfocada a completar misiones, sumergiendo al jugador dentro de la historia.



Modos de juego

A pedido de los seguidores, la esencia de "Fighter Z" será el modo lucha. El nuevo título comparte elementos de juegos como "Tekken" y "Street Fighter", los cuales se van plasmados en las habilidades de Goku y su equipo de guerreros Z. Esta entrega promete ser el punto de quiebre en lo que a gráficos y jugabilidad se refiere. Sus desarrolladores se han preocupado por mejorar la calidad de gráficos, utilizando 2.5D en los movimientos del juego y cinemáticas en 3D, con la finalidad que se asemeje lo más posible al anime.



Una de las grandes novedades es que el jugador tendrá la oportunidad de luchar en modos arcade, donde se podrá encontrar con una sucesión de explosivos combates para 1 o 2 jugadores al estilo de los torneos, como nos muestran los tráilers de YouTube. Además también disfrutarán de los tradicionales modos de combate local y práctica y, finalmente, el modo historia que permitirá a los jugadores menos experimentados desarrollar sus habilidades pasando múltiples aventuras al enfrentarse con los villanos más rudos de la serie.



"Dragon Ball FighterZ" cuenta con 16 de los personajes más emblemáticos de la saga: Goku, Vegeta y Gohan (todos en diferentes versiones), Krillin, Piccolo, Freezer, Cell, Majin Boo, Napa, entre otros más; además, luchadores de la serie "Dragon Ball Super" como Bills, Coliffla y Hit, entre otros. Cabe resaltar que el Androide 21, un personaje creado exclusivamente para el videojuego, liderará el ejército de villanos que sembrará el terror de los jugadores.

Análisis del juego



“Dragon Ball Fighter Z” es uno de los pocos videojuegos de pelea que podría decirse que están completos. Su modo campaña es mucho más largo que la mayoría de títulos de este género, así por ejemplo, en “MasGamer” comentan que les tomó 30 horas en pasar todo el modo, mucho más que las tres horas que demora “Tekken 7”.



Por otro lado, “EuroGamer” consideran que "Todos y cada uno de los combates son un espectáculo de pirotecnia en el que no hay un solo frame que no sea una auténtica belleza. Este motor no se conforma con la virguería gráfica y aprovecha sus recursos para convertir a FighterZ en una carta de amor hacia “Dragon Ball".



No obstante, no todo es color de rosas para este título, también le han llegado críticas. Una de ellas tiene que ver con la reducida cantidad de personajes iniciales que ofrece "Dragon Ball Fighter Z", tan solo 24. Aunque claro, irán aumentando poco a poco.



Pero en líneas generales esta entrega ha sabido equilibrar todos los elementos que Arc System Works lleva refinando durante años para ser capaz de atraer a todo el público con independencia de su experiencia en juegos de lucha o incluso su afición al anime.



