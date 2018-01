El 2018 está cargado de nuevos videojuegos para distintas plataformas que son esperados pacientemente por los fanáticos. Algunos de los títulos más sonados son, sin duda, Dragon Ball FighterZ, God of War, Spider-Man y Metal Gear Survive. En YouTube ya se pueden encontrar los tráileres y diferentes promociones de cada juego.

La nueva entrega de Dragon Ball se estrenará el próximo 26 de enero. Se trata de un juego de peleas 2D al estilo de Street Fighter o Mortal Kombat para PS4, Xbox One y Microsoft Windows. Una de las novedades es que se puede competir jugar 3 vs. 3. Ganó el premio al mejor de su tipo en los Game Critics Award en la última feria E3.

(Video: YouTube)

God of War – Be a Warrior, exclusivo para PS4, sigue narrando las aventuras de Kratos, el personaje principal, esta vez en tierras nórdicas. Sin embargo, la novedad más importante es la incursión de su hijo, Atreus, quien será parte fundamental de la jugabilidad. Estará disponible a mitad de año.

(Video: YouTube)

Spider-Man aún no tiene fecha de lanzamiento en PS4, pero es seguro de que será este año. Se podrá poner en la piel del superhéroe, hacer saltos acrobáticos, combinaciones de golpes poco antes vistos y participar de una nueva historia.

Metal Gear Survive de Konami comienza desde exactamente el final de la quinta entrega. Los jugadores deberán derrotar a cientos de zombis y salir victoriosos. Sale a la venta el 18 de enero en todas las plataformas.

Los demás videojuegos que completan este listado son: Anthem, A Way Out, Kirby Star Allies & Yoshi, Red Dead Redemption 2, Far Cry 5, Crackdown 3, Detroit: Become Human, Kingdom Hearts 3, Monster Hunter World y Project Octopath Traveler.

LEE TAMBIÉN...