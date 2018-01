¿Eres fan de Harry Potter? Tienes un motivo más para saltar de alegría. Además del videojuego de realidad aumentada de Niantic, un nuevo título se alista para salir al mercado este año, pero esta vez será para celular. El tráiler del mismo ya se encuentra disponible en YouTube.



Se trata de 'Harry Potter: Hogwarts Mystery', que llegará a nuestros móviles en la primera mitad de este año. La entrega está siendo desarrollado por Jam City, el estudio detrás de videojuegos como 'Futurama World of Tomorrow' o 'Family Guy: the Quest for Stuff', en colaboración con Warner Bros Interactive Entertainment.

Arma tu avatar y escoge tu casa

La historia del juego tendrá lugar entre los eventos del nacimiento de Harry Potter y su primer año en Hogwarts, como se observa en el material de YouTube. Entre lo más llamativo está el hecho de que podrás personalizar tu avatar de estudiante a tu gusto, e incluso podrás elegir a cuál de las cuatro casas te gustaría pertenecer, así como el tipo de mascota que te acompañará en tu aventura.



Otro dato interesante es que antes de que 'Harry Potter: Hogwarts Mystery' se lance, se realizará una presentación oficial del en el evento "A Celebration of Harry Potter" en los Universal Studios de Orlando del 26 al 28 de enero.



De momento no hay muchos detalles sobre el juego, pero todo apunta a que será gratuito y contará con algún sistema de monetización mediante compras dentro de la aplicación, según informan en Xataka.



