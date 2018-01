El videojuego Donkey Kong Country: Tropical Freeze, originalmente de Wii U, llegará a Nintendo Switch este 2018, según anunció la firma japonesa en la Direct Mini del jueves. Compartió un tráiler en YouTube en el que se destaca el protagonismo de Funky Kong, un mono que puede deslizarse con su tabla de surf.

Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong y Cranky Kong volverán en Donkey Kong Country: Tropical Freeze, que saldrá a la venta el 4 de mayo.

(Video: YouTube)

El modo de juego que protagoniza Funky Kong está orientado a los jugadores menos experimentados. Este personaje usa su tabla de surf para llegar más lejos en los saltos, planear, rodar, entre otras habilidades especiales.

Entre otras noticias destacadas de Nintendo, se anunció la remasterización de Dark Souls y The World Ends with You, además de la llegada de Hyrule Warriors: Definitive Edition.

