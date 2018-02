Los fantasmas están dentro del mundo real. En una demostración en el puesto de Google en el Mobile World Congreess se vio el juego Ghostbusters World que llama a los jugadores para cazar a los fantasmas de la franquicia de películas, programas de televisión, cómic y más al estilo de Pokémon Go, como se ve en YouTube.

Google promueve el juego ya que su funcionalidad se debe a la tecnología de realidad aumentada de la plataforma ARCore del gigante de Internet, según informó el sitio especializado en tecnología "TechCrunch. Dicha tecnología es la que hará posible ver fantasmas en el mundo real.

El videojuego fue diseñado por el estudio con sede en Corea del Sur FourThirtyThree Inc. La marca es también responsable de títulos de éxito como "Blade for Kakao", "Monster Super League" y "Seven Guardians". Contó con la colaboración de marcas como Sony Pictures Entertainment Consumer Products y Ghost Corps.

Los trabajos de FourThirtyThree Inc. sugieren que se especializa en juegos de estilo RPG. En Ghostbusters World parece que se sigue esta mecánica en el estilo del título. Pero lo cierto es que el avance compartido en YouTube no ofrece mayores detalles más allá de lo que suma la realidad aumentada.

Según "TechCrunch" lo que sí es un hecho es que Ghostbusters World es el que mejor tiene integrado el entorno del mundo real en comparación a otros videojuegos que aplican tecnología de realidad aumentada. Aunque esto no es una garantía de éxito.

El dato



El juego estará disponible también para iOS aunque fue hecho con una plataforma de Google. Los desarrolladores dijeron que ofrecerán más detalles del título en el Game Developers Conference del próximo mes.