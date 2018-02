El videojuego inspirado en “El Señor de los Anillos” Shadow of War compartió un nuevo tráiler de La Espada de Galadriel, la primera gran expansión de la historia. Las imágenes ya se han vuelto virales a través de la plataforma YouTube.

En esta historia anexa los usuarios deben ponerse en los zapatos de la asesina Eltariel. Se podrán usar dos espadas Eleven y nuevas habilidades.

Middle-earth: Shadow of War

(Video: YouTube)

Además, ocho orcos legendarios se unirán al lado de los buenos en la campaña, según información de la desarrolladora Monolith.



La Espada de Galadriel llega con el parche 10, que incluye mejoras en el Sistema Némesis, opciones de campo de visión y actualizaciones para el Modo Foto.



El parche es gratuito para los usuarios de Shadow of War. Por su parte, el contenido de la expansión está disponible para comprar de forma individual o como parte del Pase de Temporada del juego.



Middle-earth: Shadow of War es un videojuego de rol que está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC.

