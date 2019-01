WhatsApp| Sigue estos pasos para detectar si fuiste bloqueado por un usuario

WhatsApp es la aplicación favorita de comunicación instantánea para millones de usuarios en el mundo. Es utilizada para hablar con familiares, amigos, compañeros de trabajo e inclusive con jefes.

Sin embargo, en ocasiones somos bloqueados por otra persona, aunque WhatsApp no nos lo notifica directamente ¿cómo podemos averiguarlo?

Existen tres señales simples y concretas para saber si efectivamente hemos sido bloqueados de una lista de contactos de WhatsApp.

La primera señal es intentando añadir a un grupo a la persona que creemos nos ha bloqueado. Todo funcionará sin problemas y aparecerá automáticamente en el grupo en caso de no ser cierto el bloqueo. Si WhatsApp indica que hay un error, es probable que nos haya bloqueado.

La segunda forma de saberlo es verificando si la persona se encuentra en línea y se puede visualizar su foto de perfil. En el perfil podremos ver la última fecha de conexión o si está 'conectado'. Si figura 'online' significa que no has sido bloqueado; sin embargo, se puede sospechar que lo estamos si hace mucho no se conecta.

La imagen de cada perfil también puede ser una señal. Cuando alguien nos bloquea deja de actualizarse su imagen en nuestro teléfono, por lo que si era alguien que la cambiaba constantemente pero ahora lleva un tiempo sin renovarla, posiblemente se haya dado el bloqueo.

Por último, lo que se sugiere es verificar los pasos anteriores desde otro número de teléfono que también tenga agregado al contacto en cuestión. Si no tiene problemas en contactarse con dicho usuario, significa que si nos ha bloqueado.

Cabe señalar que lo mejor siempre será preguntar personalmente. En ocasiones, puede ser que tenga el celular descompuesto, haya borrado su cuenta de WhatsApp, no utiliza frecuentemente la app o solo cambió de número.

