WhatsApp Web: cuatro motivos para no utilizarlo en tu horario de trabajo

WhatsApp Web, la versión de escritorio o para computadoras de la popular aplicación de mensajería instantánea, se ha convertido en el principal aliado para algunos trabajadores que necesitan estar en constante comunicación con sus contactos.

Sin embargo, esta herramienta digital representa algunos riesgos cuando es utilizada en horario de trabajo no solo para el usuario sino también para la empresa en general.

En primer lugar, la más típica y evidente es que WhatsApp se convierta en la causa principal de distracción de los trabajadores. Colaboradores menos concentrados deriva en que haya un menor nivel de producción.

El segundo riesgo referido al ámbito personal es la exposición de datos privados. Dado que las computadoras que se utilizan en una empresa no suelen ser personales, en ocasiones no cuentan con una clave de seguridad por lo que otras personas podrían acceder a información que no se desea revelar

Cabe resaltar también que el uso de WhatsApp Web a través de las computadoras prestadas por la compañía convierte toda la información utilizada en datos 'públicos' o compartidos entre toda la empresa.

Los archivos descargados o, incluso, algunas conversaciones pueden terminar almacenadas en un disco duro compartido y de uso común. Ello podría llegar a ser revisado por los altos funcionarios de la organización.

Finalmente, es necesario tener en cuenta que, si por casualidad o error algún virus ingresara a la computadora por medio de WhatsApp, no solo los archivos personales se verían comprometidos sino también información importante de la empresa por lo que se sugiere ser precavido y responsable.