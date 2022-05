El conductor de televisión, Adolfo Aguilar, se animó a dar detalles sobre su vida personal y sus amores en una entrevista para el canal de YouTube de Jorge Talavera, donde reveló que tuvo dos oportunidades de casarse, pero detuvo el proceso.

“Estuve por casarme dos veces. Fue entre los 28 y 33 años. He tenido enamoradas hasta los 33, luego ya tuve novios, no más. Sabía que tenía interés por los chicos, pero estaba enamorado (...) Cuando yo tenía novias y me iba a casar, detuve el proceso y le dije que no podía seguir porque no iba a ser completamente real. Fue mucho llanto, sufrimiento, porque había mucho amor”, contó Adolfo Aguilar.

Reveló que no fue fácil salir del closet y revelar su homosexualidad, fue un proceso de año y medio para poder contar de forma pública, como lo hizo el 15 de enero de este año, pero al hacerlo reconoce que se convirtió en persona de segunda clase.

“El 15 de enero del 2022 yo salí del closet. Antes yo era un ciudadano que pagaba mis impuestos, que tenía los beneficios de un ciudadano regular. Después del 15 de enero me convertí en un ciudadano segunda clase porque perdí un derecho, el derecho a casarme con quien me dé la gana. Que se entienda que la unión civil es un derecho que debería tener. En este momento de mi vida no me interesa (casarme), no lo busco, pero debería tenerlo porque para eso pago mis impuestos” reclamó el productor y director de cine.

También reconoció que durante mucho tiempo tuvo problemas de autoestima, pese a ser popular en la televisión, conducir un programa de TV y verse bien en la pantalla chica.

“La gente como yo también tenemos baja autoestima, tenemos problemas de salud mental. Fue fuertísimo, no me quería nada, odiaba lo que era, sufría todos los días por ser homosexual. Yo no quería ser homosexual y me automutilaba en acciones, conversaciones, la vida en general para que no se note”, comentó el presentador.