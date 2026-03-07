América TV confirmó la fecha y el horario de estreno de la esperada decimotercera temporada de 'Al Fondo Hay Sitio’, que regresará a las pantallas el miércoles 18 de marzo, inmediatamente después de 'Esto es Guerra’.

La casa televisora presentó un clip promocional el viernes 6 de marzo, que resume los momentos más impactantes de la temporada 2025, adelantando los conflictos de esta nueva entrega.

Entre los momentos más destacados del adelanto se incluye un enfrentamiento entre Miguel Ignacio de las Casas (Sergio Galliani) y Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet), donde él le recuerda un episodio oscuro.

“Asesinaste a una persona, Francesca”. Además, se observa un intenso cruce entre Miguel Ignacio y Leonardo Llanos (Marco Zunino), que termina con la advertencia de este último: “La vas a pagar”.

Otra escena clave muestra a Olinda (Nidia Bermejo) exigiendo respuestas a Don Gilberto Collazos (Gustavo Bueno): “Tienes que confesar todo de una buena vez… ¿por qué si no?”, lo que aumenta el suspenso sobre los secretos que serán revelados.

Bajo el lema “Más juntos y revueltos”, la nueva temporada promete romances, misterios, regresos de personajes, giros inesperados y el humor característico que ha mantenido a la serie como un fenómeno televisivo en Perú por más de una década.

La nueva temporada también promete el regreso de Cayetana Bogani (Alessandra Denegri), conocida como “La Chamaquita”, un personaje muy esperado por los seguidores.

Actriz interpretó a 'Teresita' por 12 años

Según los adelantos, su aparición podría generar conflictos importantes al intentar recuperar lo que considera suyo, como su relación con Joel, incluyendo relaciones que pondrán a prueba a varios protagonistas.

La temporada 2026 de "Al fondo hay sitio" se estrenará oficialmente el 18 de marzo, con episodios que buscan mantener al público familiar y adulto pegado a las pantallas.

