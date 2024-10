La actriz e influencer peruana Alessa Wichtel negó estar en una relación sentimental con el actor Andrés Wiese, conocido por su participación en la teleserie “Al fondo hay sitio”. A pesar de haber sido captados intercambiando besos a finales de septiembre, Wichtel aclaró que entre ambos solo existe una amistad.

En una entrevista con una emisora local, Wichtel explicó que el acercamiento que incluyó besos y paseos tomados de la mano fue parte de una relación pasajera. “¡Es lo máximo! Es un amor de verano... yo digo así, es un amor. Es un amor de verano, de primavera y de invierno” , comentó al programa “Así somos”, de RPP.

Aunque reafirmó que solo hay un vínculo amical con Wiese, Wichtel no ocultó el afecto que siente, enviándole un beso durante la entrevista. Cabe recordar que a finales de septiembre, el programa “Amor y Fuego” difundió imágenes de los actores besándose, generando especulaciones sobre su relación.

Wichtel expresó su cariño y admiración por Wiese, pero prefirió no etiquetar el vínculo entre ambos. “Él es un amor, siempre habrá cariño entre nosotros y me da la mano como caballero”, señaló. “No me gustan las etiquetas, lo que ven es lo que hay. No hay nada más que contar. Que todo fluya”, declaró al mismo programa.

Finalmente, Wichtel hizo referencia a su relación pasada con Stefano Salvini, amigo de Wiese, aclarando que durante ese tiempo no conocía al actor. “Yo estuve con Stefano bastante tiempo y nunca conocí a Andrés como su amigo”, precisó.